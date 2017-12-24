Из-за снегопадов над Закарпатьем нависла угроза лавин

На высокогорье Закарпатской области из-за снегопадов и вьюг остается значительная (III уровень) снеголавинная опасность. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Опасность схождения лавин сохранится в воскресенье и в понедельник, 24-25 декабря 2017 года.

Также Укргидрометцентр прогнозирует порывы ветра 15–25 м/с, гололед, подъем уровня воды на реках западных областей и лавинная опасность 3 уровня в Закарпатье.

"В течение 24-25 декабря в связи с осадками и снеготаянием на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровня воды на 0.1- 0.5 м, местами последующий выход воды на поймы рек", — говорится в сообщении на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр.

Также подъем уровня воды ожидается 24 — 26 декабря на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) на 0,3 — 1 м и реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская обл.) на 0,2 — 0,7 м, местами выход воды на заводь.

Вместе с тем, по данным Укргидрометцентра, 24 декабря, в связи со снегопадами в высокогорье Закарпатской области ожидается значительная лавинная опасность 3 уровня.

Кроме того, в воскресенье в Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами 25 м/с; на дорогах, кроме южной части, ночью местами гололедица.