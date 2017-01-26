Из-за сошедших с рельсов зерновозов задерживаются 10 поездов

На станции Каменка сошли с рельсов 7 вагонов и перекрыли главные пути. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Сегодня в 4:25 на станции с подъездного пути ООО "АДМ Каменский элеватор" 10 зерновозов (семь пустых и три — груженых зерном) самовольно сдвинулись с места. В результате происшествия семь вагонов сошли с рельсов, повредили контактные опоры вместе с жестким поперечным соединением и перекрыли главные пути.

Специалисты "Укрзализныци" выясняют, какие нарушения допустило предприятие-держатель пути на своей подъездной железнодорожной ветке.

"По состоянию на 8 утра поезда пропускают по третьему пути с помощью тепловозной тяги. Задерживаются 10 пассажирских поездов: №110 Львов — Херсон, №120 Львов — Кривой Рог, №732 Киев — Запорожье, №776 Киев — Харьков, №70 Львов — Мариуполь, №11 Новоалексеевка — Киев, № 137 Одесса — Черкассы, № 73 Кривой Рог — Москва, №739 Кривой Рог — Киев и №733 Запорожье — Киев. Ориентировочное время задержки поездов может составить до 3:00. Объявления на вокзалах предупреждают пассажиров о задержках поездов" , — говориться в сообщении.

Последствия схода железнодорожники ликвидируют с помощью восстановительных поездов со станций им. Т. Шевченко и Знаменки. На восстановлении контактной сети работают 36 электриков, а также специалисты безопасности движения, автоматики и связи.