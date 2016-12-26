Израиль обиделся на Украину, а команда Трампа намерена отменить 70% указов Обамы

Израиль обиделся на Украину

Давний конфликт между Израилем и Палестиной мало кого не задел в международной политике. ООН регулярно предлагает пути решения военного конфликта. В прошлом году Украина стала непостоянным членом Совета безопасности ООН на 2016-2017 годы, в результате и Киев оказался втянутым в конфликт на Ближнем Востоке.

В минувшую пятницу Совет безопасности ООН принял резолюцию с требованием к Израилю прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. Принятое решение объясняется тем, что застройка "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". 14 из 15 стран поддержали резолюцию. США воздержались и не стали накладывать вето, как обычно бывает при принятии подобных резолюций в отношении Израиля. За резолюцию проголосовали Китай, Франция, Великобритания, Россия, Украина, Египет, Япония, Малайзия, Испания, Новая Зеландия, Венесуэла, Сенегал, Ангола и Уругвай.

На одно место в Верховном суде претендуют 5 человек

Документы на участие в конкурсе на должность судьи Верховного Суда подали 846 человек, из них к участию в конкурсе были допущены 653 человека.

Об этом на брифинге заявил председатель Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Козьяков.

"Мы намерены набрать коллегию в составе 120 судей, хотя закон предусматривает до 200. 30 судей будут работать в кассационном гражданском суде, 30 — в криминальном. По 30 — в хозяйственном и административном судах", — сказал он.

Из 653 участников конкурса почти 70% — это действующие судьи. На втором месте исследователи — 12,5%, на третьем месте — адвокаты.

Китай заявил протест США в связи с военным сотрудничеством с Тайванем

Министерство иностранных дел Китая выступило с протестом в связи с предусмотренным бюджетом США военным сотрудничеством с Тайванем.

"Мы решительно протестуем против соответствующего положения в законе о военном бюджете США и уже сделали твердое представление американской стороне", — говорится в распространенном заявлении официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

В подписанном президентом Бараком Обамой военном бюджете говорится, что Пентагон "должен реализовывать программу военного обмена между Соединенными Штатами и Тайванем на высоком уровне".

Команда Трампа намерена отменить 70% указов Обамы

Избранный президент США Дональд Трамп намерен отменить около 70% указов за подписью действующего главы государства Барака Обамы.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

"Около 60 или 70% его указов, почти все будут аннулированы Трампом", — заявил экс-спикер конгресса Ньют Гингрич. По его словам, подобные меры потребуют "небольшого юридического оформления, умных юристов, которые это сделают". При этом республиканец назвал последние действия Обамы "отчаянным исступлением".

Президентом Южной Кореи может стать генсек ООН

Генсек ООН Пан Ги Мун опережает экс-лидера оппозиции Южной Кореи Мун Чжэ Ина и других кандидатов в президенты страны, согласно проведенному агентством RealMeter опросам общественного мнения, передает УНН.

Сообщается, что популярность Пан Ги Муна, обязанности которого на посту главы ООН завершаются в конце 2016 года, за неделю выросла на 2,8%, достигнув 23,3% опрошенных.