"Янтарная схема Розенблата". Что показали на оперативном видео регламентному комитету

Во время рассмотрения представления на снятие депутатской неприкосновенности с народного депутата Борислава Розенблата было показано видео, демонстрирующее незаконную схему добычи янтаря. Ее суть сводилась к тому, чтобы добывать янтарь через одну из госкомпаний на отсуженных землях под видом рекультивации.

Первая встреча агента НАБУ "Катерины" с нардепом Розенблатом произошла 14 декабря 2016 года. Тогда Розенблат заверял, что есть два госпредприятия, занимающиеся янтарем: "Украинские полиметаллы" и "Укрбурштын", которые находятся "под контролем".

Розенблат показывал агенту "Катерине", где находятся земли Гослесагентства, где земли запаса, поврежденные, а где уже нарытые участки.

"Мы не берем ни Ровенскую, ни Волынскую, ни Киевскую. Я беру только Житомирскую, потому что я за нее отвечаю. Соответственно, вот на эти все участки я сейчас делаю экспертизу", — уточнил нардеп.

"Укрбурштын наш"

Конкретные участки поврежденных земель должны были показать Розенблату сотрудник Гослесагентства и представители других "группировок". "Наша задача какая — до конца обнести забором эти участки, добыть камень и после там сделать рекультивацию", — поясняет нардеп.

Кроме этого, Розенблат согласно оперативной съемке предлагает "Катерине" начать работу, не дожидаясь принятия закона. Со своей стороны нардеп обещал выделить поврежденные участки земли, принадлежащие Гослесагентству, провести там геологоразведку, получить лицензию для предприятия на месторождение. А с компанией "Катерины" заключить договор на 5 лет на добычу камня и на рекультивацию земли.

"Есть добытый камень через "Укрбурштын". Вы пропускаете его там на себя, на кого угодно", — пояснил Розенблат.

На видео нардеп поясняет, что предприятие "Катерины" будет подписывать договор именно с "Укрбурштыном", так как на него у нардепа есть влияние — "здесь директор наш, здесь все наше". Кроме этого, Розенблат уверял, что глава Олевской райгосадминистрации также его человек, которому он помог выиграть выборы.

От "Катерины" нардеп просил $100-150 тыс. на начало работы: чтобы "помповики" (бригады старателей, добывающих янтарь с помощью помпы, впрыскивающей воду в грунт) сделали срез. Позже Розенблат говорил агенту НАБУ, что нужно под рукой иметь $100 тыс. на взятки (нардеп указывает, что это для лесников).

Как выдавливают конкурентов

24 февраля 2017 года "Катерина" передала $10 тыс. через охранника Розенблата, чтобы, как пояснил нардеп, "клерки просто подняли свои …опы и пошли работать".

В марте Розенблату передали сначала $20 тыс. для получения от Госгеокадастра ДГЭ, а потом еще $25 тыс. для прокуроров и судей, чтобы отменить решения на добычу янтаря, выданных Госгеонедра другим предприятиям — конкурентам компании "Катерины" и Розенблата.

"Эти люди, которые положили там лицензии, они как бы закрепили за собой территорию. Мы параллельно их убираем, но параллельно накладываем свои. Но это там, где мы с ними боремся", — пояснил нардеп.

Прокуроры продемонстрировали и результат такой работы народного депутата. 3 апреля 2017 года Житомирский окружной админсуд принял решение (дело №806/1002/17) о приостановке спецразрешения на использование недр ООО "Райт Солюшн". Иск подал заместитель прокурора Житомирской области по обращению облсовета.

В связи с этим прокуроров Житомирской области проверяет Генинспекция, а судьей будет заниматься Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Присутствующий на заседании регламентного комитета Борислав Розенблат назвал это "результатом тщательно спланированной сотрудниками НАБУ и САП грубой провокации, совершенной с грубым нарушением норм действующего законодательства".

Напомним, 19 июня стало известно о задержании охранника нардепа Борислава Розенблата при получении взятки в сумме $200 тыс. якобы за решение вопроса с лицензированием добычи янтаря.

Руководитель САП Назар Холодницкий 20 июня сообщил, что в рамках расследования уголовного производства о незаконной добыче янтаря задержаны шесть человек: три помощника нардепов, охранник, два представителя антикоррупционных общественных организаций.

Директор НАБУ Артем Сытник отметил, что установление незаконных схем попытки легализации добычи янтаря и причастности к ним народных депутатов Розенблата и Полякова стало первой агентурной операцией НАБУ, проведенной совместно с ФБР США.