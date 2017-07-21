Янтарное дело: депутату Полякову оденут браслет

Соломенский райсуд Киева избрал народному депутату Украины Максиму Полякову (фракция "Народный фронт") меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств.

Согласно принятому на заседании в пятницу решению, Поляков обязан носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать все свои заграничные паспорта.

Мера пресечения действует до 19 августа.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) просила установить сумму залога в 505 тыс. грн, однако осталась удовлетворена данным решением.

Поляков подозревается в совершении действий предусмотренных ч.4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП 19 июня 2017 года задержали 7 чел., причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов Максима Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов Полякова и Розенблата.

Парламент 11 июля дал согласие на привлечение к уголовной ответственности Полякова, однако отказал в предоставлении согласия на задержание и арест.