Янукович отказался участвовать в процессе по делу о госизмене

05 июля 2017, 23:11
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Бывший президент Украины Виктор Янукович отказался участвовать в судебном процессе по делу о госизмене, по которому он проходит обвиняемым

Янукович отказался участвовать в процессе по делу о госизмене | Политика | Дело Увеличить картинку

Бывший президент Украины Виктор Янукович объявил, что не желает участвовать в инициированном в Украине судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов, сообщает Интерфакс

"Я не хочу принимать участия в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников, в их квалификации сомнений нет, но в стране уничтоженного правосудия адвокаты бессильны", — заявил он в эфире программы "Время" на российском Первом канале в среду.

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк заявляет, что после принятия его подзащитным решения о нежелании участвовать в судебном процессе по делу о государственной измене и об отзыве своих адвокатов любые решения Оболонского районного суда Киева по этому производству будут юридически никчемными, сообщает Интерфакс-Украина.

"Подтверждаю, что наш клиент принял такое решение. Оно приводит к тому, что в деле о государственной измене ставится точка. Легитимность данному делу придавало только желание Виктора Януковича принять участие в процессе, дать показания, провести допрос свидетелей, установить истину по делу. Теперь любые решения, которые будут приняты судом по результатам рассмотрения данного дела, будут ничтожными", — сказал он агентству "Интерфакс-Украина", комментируя заявление экс-президента Украины.

Сердюк отметил, что на последнем заседании суд "под политическим давлением со стороны первых лиц государства" принял решения, которые сделали невозможным участие Виктора Януковича в процессе. "Процесс без лица существовать не может", — подчеркнул он.

Адвокат также указал на то, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в интервью "5 каналу" 3 июля, понимая и зная, что будет вызываться защитой экс-президента в суд, заявил, что не может быть и речи, чтобы Виктор Янукович принимал участие в процессе в режиме видеоконференции.

  • Виктор Янукович обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет) Уголовного кодекса Украины.
  • Януковича обвиняют в том, что в разгар протестных акций в Киеве в 2014 году он попросил Россию ввести войска в Украину.
  • В конце июня суд решил заочно судить Януковича, который с весны 2014 года живет в РФ и не появляется на процессе в Киеве. Судья пояснил, что подсудимый отказался участвовать в процессе по Skype. Адвокаты объяснили это тем, что процедура не прописана официально, поэтому их доказательства могут признать недопустимыми.
  • В 2016 году Виктор Янукович дал показания по делу об убийстве демонстрантов на Майдане по видеосвязи, находясь в Ростовском областном суде. Суд, который рассматривает дело против Януковича о госизмене, отказался от этой процедуры.

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Теги: виктор янукович , суд , юрий луценко

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Янукович отказался участвовать в процессе по делу о госизмене | Политика | Дело
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