Япония купит для украинских гимнастов оборудование на $74 тыс.

В пятницу, 20 января, в резиденции посла Японии в Украине состоялась церемония подписания грантовых соглашений на закупку оборудования для украинских гимнастов.

От Украины соглашение подписал вице-президент Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина, сообщает сайт Министерства молодежи и спорта Украины.

Общий бюджет грантовой поддержки составляет 74 470 долларов США. Данные средства будут использованы на приобретение спортивного оборудования для женской и мужской спортивной гимнастике.

А именно — набор параллельных и разновысоких брусьев, набор для опорного прыжка и гимнастический конь. Также будет закуплено мини-автобус для сборной по художественной гимнастике.

Посол Японии в Украине Шигеки Сумме выразил надежду, что оборудование, которое будет приобретено в рамках соглашения, поможет спортсменам повысить уровень подготовки и достойно выступить на Играх 2020 в Токио.