Южанина раскритиковала Казначейство и ГФС за "новогодние сюрпризы" с НДС для аграриев

"Это событие получило широкую огласку, поскольку счета уже заблокированы, о чем свидетельствует сообщение на официальном сайте Госказначейства от 5 января со ссылкой на письма Государственной фискальной службы", — написала на своей странице в Facebook председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

По ее словам, ГФС проигнорировала прямую норму закона №1791-VIII "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2017 году". Речь идет о том, что счета в СЭА НДС закрываются со дня, следующего за предельным сроком уплаты налоговых обязательств за декабрь 2016 года, а для плательщиков, которые выбрали квартальный налоговый период, — за четвертый квартал 2016 года.

Для сельхозтоваропроизводителей, используемых месячный налоговый период, счета должны закрываться 31 января 2017 года, а для тех, кто работал по квартальному налоговому периоду, — 20 февраля 2017 года.

"То есть, никаких новогодних сюрпризов, которые сейчас подсовывают налогоплательщикам в виде подзаконных актов, не должно быть. Мы намеренно в комитете выписывали нормы о переходе агропроизводителей со спецрежима на государственную поддержку таким образом, чтобы не опорочить их соблюдение со стороны ГФС", — сообщила Южанина.

По ее словам, ситуация со счетами агропроизводителей находится под контролем комитета, который примет все меры, чтобы вернуть действия Госказначейства и ГФС в законное русло.

Напомним, с 2017 года предусматривается отмена спецрежима НДС для сельхозотрасли.

Поддержка сельского хозяйства, предусмотренная бюджетом на 2017 годом, составит порядка 5,5 млрд грн. Это дотации для аграриев в размере 1% производимой ими продукции в течение пяти лет.

Министр Тарас Кутовый отмечал, что 4 млрд пойдут на квазиаккумуляцию средств по возмещению НДС для поддержки отдельных категорий сельхозпроизводителей (животноводов, птицеводов, производителей овощей и фруктов). "Мы хотим разбить 4 млрд грн на 12 месяцев для того, чтобы поддержка распределялась равномерно, вне зависимости от сезона и размера сельхозпроизводителя. На поддержку птицеводства будет выделено не больше половины этой суммы, то есть 2 млрд грн", — заверял министр.