К концу года все военные арсеналы будут оборудованы системами раннего выявления — Минобороны

В течение 2011-2012 гг финансирование военной части вблизи Калиновки, фактически не осуществлялось, а в 2012 году арсенал должен был быть расформирован. Такое решение было принято бывшим руководством Вооруженных сил Украины, которое планировало часть боеприпасов, хранившихся там, продать, остальные утилизировать, а остатки переместить в другие места хранения. Об этом в ходе брифинга рассказал начальник Вооружения ВСУ генерал-майор Николай Шевцов, пишет "Урядовий портал".

"За время независимости Украины вопросами хранения боезапаса, развитием складов и арсеналов особо никто не занимался. В основном направленность была на продажу, утилизацию. Эта военная часть в 2012 году должна была быть расформирована. Но в 2015 году начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины принял решение отменить расформирование этой части и начать ее оборудование как арсенала для хранения боеприпасов. В 2014 году было выделено около 625 тыс. грн на поддержание первоочередных мероприятий, обеспечивающих безопасность арсенала. В 2015 году — 760 тыс. грн на обслуживание этого арсенала. В 2016 году сюда уже было выделено 2 млн 275 тыс. грн и в 2017-м 25 млн грн, которые планировалось использовать для обеспечения в первую очередь средств раннего обнаружения", — отметил генерал-майор Николай Шевцов.

По его словам, уже в ближайшие дни начнется монтаж вышки, на которую будет установлена ​​система раннего выявления, средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Подготовительные работы были проведены еще до наступления чрезвычайной ситуации.

"Это первый арсенал, на котором мы внедряем такую ​​новую систему, и до конца года все арсеналы будут оборудованы средствами раннего обнаружения", — отметил начальник Вооружения ВСУ.