Кабмин к концу июля займется реформированием таможни

Министерство финансов планирует вынести на утверждение Кабинета министров проект плана реформы таможни в конце июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина, передают Українські Новини.

Как сообщается, в конце марта была одобрена концепция реформирования Государственной фискальной службы, в частности таможенного направления.

Концепция была подготовлена Минфином с учетом рекомендаций МВФ, таможенных стандартов ЕС и рекомендаций таможенно-пограничной службы США.

Для имплементации концепции Министерство финансов разработало проект плана действий по реформированию таможни, предусматривающий 19 направлений, в которых будут внедряться изменения.

К разработке проекта плана действий Минфин привлекал народных депутатов, представителей бизнеса, экспертной среды и общественности.

"Поэтому финальный документ содержит сводные предложения всех заинтересованных сторон, что позволило найти баланс интересов государства и бизнеса", — заявляют в Минфине.

Среди направлений, которые содержит проект: законодательство, организация и управление, таможенная этика, обучение, коммуникация, управление кадровыми ресурсами, таможенные обязательства, содействие торговле, безопасность цепи поставок, управление рисками, контроль на границе и внутри страны, правоохранительная и следственная деятельность, таможенный транзит, посттаможенный контроль и таможенный аудит, право интеллектуальной собственности, информационные и коммуникационные технологии, инфраструктура и оборудование, таможенная лаборатория, внутренний аудит.

Каждое из направлений предусматривает четкий перечень мер для реализации реформы таможни — с конкретными датами, ответственными органами и четко прописанными актами, которые нужно разработать или в которые необходимо внести изменения для достижения поставленных задач.

Ожидается, что в конце июля проект плана действий по реформированию таможни будет вынесен на рассмотрение правительства.

Как сообщалось ранее, в июне Минфин завершил работу над проектом плана действий по реформированию таможни.