Кабмин ликвидировал департамент, который возглавлял Илья Кива

23 декабря 2016, 11:35
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Функции и полномочия департамента по борьбе с наркопреступностью будет возложено на другие подразделения Национальной полиции

Кабмин ликвидировал департамент, который возглавлял Илья Кива | Политика | Дело Увеличить картинку

Кабинет министров Украины ликвидировал Департамент противодействия наркопреступности, который возглавлял Илья Кива.

Об этом сообщает постановление №981 от 30 ноября, опубликованное на Правительственном портале 22 декабря.

"Ликвидировать как юридическое лицо публичного права Департамент противодействия наркопреступности как межрегиональный территориальный орган Национальной полиции. Национальной полиции обеспечить осуществление функций и полномочий Департамента противодействия наркопреступности, который ликвидируется", — сказано в документе.

В сообщении к постановлению отмечается, что осуществление функций и полномочий данного департамента будет возложено на "соответствующие структурные подразделения, образованные в аппарате центрального органа управления Национальной полиции и ее территориальных органах".

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о создании департамента противодействия наркопреступности 22 октября 2015 года. Тогда же Аваков объявил, что возглавит департамент Илья Кива.

19 мая Илью Киву уволили с поста начальника Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции и перевели на другую должность в МВД. Новым главой департамента стал полковник Андрей Кихтенко.

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Теги: кабмин, украинская полиция, полиция, арсен аваков

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Кабмин ликвидировал департамент, который возглавлял Илья Кива | Политика | Дело
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