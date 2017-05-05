Кабмин обязал будущих чиновников проходить платный экзамен по украинскому языку

05 мая 2017, 10:11
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Поскольку от чиновников требуется знание украинского языка, правительство расписало порядок аттестации и утвердило список ВУЗов, которые будут выдавать удостоверения о знании украинского языка

Кабмин обязал будущих чиновников проходить платный экзамен по украинскому языку | Общество | Дело Увеличить картинку

Правительство Украины утвердило порядок платной аттестации на знание украинского языка для кандидатов в госслужащие. Такое постановление размещено на сайте Кабмина.

Проводить аттестацию разрешено высшим учебным заведениям, которые готовят студентов по направлению "Публичное управление и администрирование".

Аттестация будет в письменной или устной форме.

В письменной (60 минут) — тест и изложение текста по профильным вопросам. В устной (до 45 минут) — деловой разговор, презентация на заранее определенную тему. Если кандидат успешно сдает аттестацию, то он получает бессрочное удостоверение.

Впрочем, проходить аттестацию нужно не всем кандидатам в чиновники. Свободное владение государственным языком можно подтвердить и другими документами.

Учитываются:

- документы об общем среднем образовании, выданные до 2000 года, с оценкой "5" за изучение украинского языка;

- документы об общем среднем образовании, выданные после 2000 года, с баллом не ниже "10";

- диплом младшего бакалавра (младшего специалиста), бакалавра, магистра (специалиста) с оценкой "отлично";

- диплом бакалавра, магистра (специалиста) по специальностям "украинский язык и литература", "украинский язык и литература и иностранный язык", "филология".

Таким кандидатам удостоверение выдают бесплатно.

По материалам: "Дело"
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Теги: чиновники

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Кабмин обязал будущих чиновников проходить платный экзамен по украинскому языку | Общество | Дело
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