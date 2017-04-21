Кабмин предложил решение проблемы львовского мусора

21 апреля 2017, 11:09
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Кабинет министров в сотрудничестве с Львовской облгосадминистрацией и местными органами самоуправления Львовщины нашли решение проблемы утилизации твердых бытовых отходов Львова

Кабмин предложил решение проблемы львовского мусора | Регионы | Дело Увеличить картинку

Мусор из Львова будет вывозиться и утилизироваться на полигонах других городов региона на то время, пока Львовский горсовет примет окончательное решение по способу дальнейшей утилизации отходов. Об этом говорится в сообщении Кабмина.

Сегодня во Львов едет вице-премьер Владимир Кистион, в присутствии которого будет подписан Меморандум о сотрудничестве между областными и городскими властями Львова относительно приема львовского мусора на полигонах области.

Напомним, в конце марта горсовет Львова подписал договоры с 5 городами Львовской области на вывоз 1,9 тыс. тонн отходов

17 марта власти Львова и французская компания "Эжис" подписали меморандум, согласно которому компания разработает для Львова проект рекультивации Грибовичского полигона, а также проект нового комплекса для переработки отходов. Финансирование работ будет осуществлено за счет гранта французского правительства на сумму 650 тыс. евро.

Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что до конца апреля французские эксперты из фирмы "Эжис" определят оптимальное место для завода по переработке отходов.

Раздел: >
Теги: кабмин , владимир кистион , мусор , львов

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Кабмин предложил решение проблемы львовского мусора | Регионы | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Украина
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 26.76
EUR EUR - - 28.75
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.8 12.24
Киевская область 22.64 11.7
Львовская область 22.58 11.6
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.