Кабмин предложил решение проблемы львовского мусора

Мусор из Львова будет вывозиться и утилизироваться на полигонах других городов региона на то время, пока Львовский горсовет примет окончательное решение по способу дальнейшей утилизации отходов. Об этом говорится в сообщении Кабмина.

Сегодня во Львов едет вице-премьер Владимир Кистион, в присутствии которого будет подписан Меморандум о сотрудничестве между областными и городскими властями Львова относительно приема львовского мусора на полигонах области.

Напомним, в конце марта горсовет Львова подписал договоры с 5 городами Львовской области на вывоз 1,9 тыс. тонн отходов

17 марта власти Львова и французская компания "Эжис" подписали меморандум, согласно которому компания разработает для Львова проект рекультивации Грибовичского полигона, а также проект нового комплекса для переработки отходов. Финансирование работ будет осуществлено за счет гранта французского правительства на сумму 650 тыс. евро.

Мэр Львова Андрей Садовый заявлял, что до конца апреля французские эксперты из фирмы "Эжис" определят оптимальное место для завода по переработке отходов.