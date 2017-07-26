Кабмин согласовал снижение скорости в Украине до 50 км/ч

26 июля 2017, 08:39
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Целью проекта постановления Кабинета Министров Украины является уменьшение количества ДТП на дорогах путем снижения максимально разрешенной скорости для транспортных средств

Кабмин согласовал снижение скорости в Украине до 50 км/ч | Политика | Дело Увеличить картинку

Министерство инфраструктуры согласовало проект постановления Кабмина, в котором уменьшается разрешенная скорость транспорта в населенных пунктах Украины до 50 км/ч.

Об этом сообщила пресс-служба Укравтодора на своей Facebook-странице.

Проектом предусматривается, что скорость движения транспортных средств в населенных пунктах будет уменьшена с 60 до 50 км/ч. При этом в ночное время — с 23:00 до 6:00 — разрешена скорость не более 60 км/ч.

"В Европе вопрос безопасности на дорогах является одним из приоритетных. Уменьшение скорости в населенных пунктах лишь на 10 км/ч на 90% сохраняет жизни людей в случае дорожно-транспортных происшествий", — цитирует пресс-служба слова руководителя Укравтодора Славомира Новака.

По материалам: Новое Время
Раздел: >
Теги: мининфраструктуры

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Кабмин согласовал снижение скорости в Украине до 50 км/ч | Политика | Дело
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