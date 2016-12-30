Кабмин сократил отчисления из госбюджета в Пенсионный фонд

30 декабря 2016, 16:50
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На 2,82 млрд грн будут уменьшены расходы Фонда на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам

Кабмин сократил отчисления из госбюджета в Пенсионный фонд | Экономика | Дело Увеличить картинку

Отчисления из госбюджета в Пенсионный фонд Украины на обеспечение выплаты пенсий и дефицита средств Фонда в 2016 году составят 142,49 млрд грн, что на 2,82 млрд грн меньше, чем планировалось.

Соответствующие поправки в бюджет ПФУ правительство утвердило постановлением №1027 от 28 декабря 2016 года, обнародованным в пятницу.

Согласно им, на такую же сумму будут уменьшены расходы Фонда, осуществляемые за счет средств госбюджета, на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, которые в итоге составят 54,49 млрд грн.

Помимо этого, в целом доходы и расходы ПФУ также сокращены на 2,82 млрд грн — соответственно до 254,91 млрд грн и 254,07 млрд грн.

Как сообщалось, первоначально бюджет ПФУ был утвержден в марте 2016 года с расходами 257 млрд грн и собственными доходами за счет единого социального взноса (ЕСВ) 110 млрд грн. Дотации из госбюджета были предусмотрены в объеме 144 млрд грн, в том числе 81,3 млрд грн — на покрытие дефицита, 63 млрд грн — на отдельные пенсионные программы, передаваемые из госбюджета.

Согласно данным ПФУ, на 1 января 2016 года на учете в нем состояло 12 млн 312,5 тыс. пенсионеров, из них 9 млн 228,6 тыс. получали пенсию по возрасту. Средний размер пенсии составляет 1 тыс. 700,22 грн против 1 тыс. 581,54 грн годом ранее.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: госбюджет-2017, пенсионный фонд

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Кабмин сократил отчисления из госбюджета в Пенсионный фонд | Экономика | Дело
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