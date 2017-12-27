Кабмин уволил замглавы МВД Дееву

Кабинет Министров уволил заместителя министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Анастасию Дееву. Соответствующее решение было принято на заседании правительства. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Дееву уволили по собственному желанию", — сказал он.

Анастасия Деева была назначена на должность заместителя Министра внутренних дел по вопросам европейской интеграции Распоряжением КМУ №806 от 26 октября 2016 года.

Деева была помощницей бывшего первого замглавы МВД Эки Згуладзе и координатором патрульной службы.

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко отметила, что процедура назначения нового замглавы МВД Деевой прошла вне конкурса, позже это подтвердили и в министерстве.