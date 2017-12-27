Кабмин ввел биометрическую верификацию украинцев и иностранцев

Кабинет министров на заседании 27 декабря утвердил Положение о национальной системе биометрической верификации и идентификации граждан Украины, иностранцев и лиц без гражданства. Об этом сообщила пресс-служба МВД Украины.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сказал, что соответствующее положение было разработано во исполнение решения Совета нацбезопасности и обороны.

"Проект предусматривает сбор биометрических данных лиц и их хранение в базах данных Государственной пограничной службы Украины, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, а также фиксацию биометрических данных иностранцев и лиц без гражданства во время осуществления пограничного контроля", — сказал он.

Как сообщалось, ранее в среду Госпогранслужба сообщила о начале тестирования системы биометрического контроля на двух пунктах пропуска на границе с РФ: "Гоптовка" (Харьковская обл.) и "Бачевск" (Сумская обл.). При этом в ведомстве заявили, что полностью система заработает на границе и в международных аэропортах, как и планировалась, с 1 января 2018 года.

С 1 января 2018 года в 157 международных и межгосударственных пунктах пропуска для наземного транспорта и в аэропортах заработает новая система фиксации биометрических данных для граждан из 71 страны, откуда могут исходить те или иные угрозы для украинцев и национальной безопасности Украины. Она позволяет контролировать срок их пребывания в стране, а также присоединена к базам Интерпола.