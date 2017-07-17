Кабмин выделил еще 2 млрд гривень на дороги

Кабинет Министров перераспределил 2 млрд гривень для развития и содержания дорог общего пользования. Об этом говорится в постановлении правительства № 475 от 4 июля.

Перераспределение осуществлено за счет сокращения расходов по программе выполнения долговых обязательств по заимствованиям, привлеченным государством, или под государственные гарантии на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.

Напомним, государственный бюджет на 2017 год предусматривает выделение дополнительных 15 млрд гривень государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" в 2017 году, что увеличит его бюджет до 29,2 млрд гривень.