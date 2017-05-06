Как будет работать общественный транспорт во время Евровидения-2017

06 мая 2017, 12:07
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Городские власти продлили работу метрополитена и наземного общественного транспорта, а также запустили речной трамвай

Как будет работать общественный транспорт во время Евровидения-2017 | Киев | Дело Увеличить картинку

Во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 работа столичного общественного транспорта будет продлена. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.

В частности, метрополитен в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая будет работать на 1 час дольше в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая — на 2 часа, в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая — на 3 часа.

Вместе с тем, после прохождения последних поездов метрополитена будет организована перевозка на маршрутах, которые проходят возле станций метро, а именно: троллейбусных– №№ 3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50К; трамвайных– №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28, 33; автобусных обычного режима движения– №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101; автобусных в режиме маршрутного такси– №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586. Работу фуникулера также продлят: в ночь с 8 на 9 мая и с 10 на 11 мая — до 00:30, в ночь с 9 на 10 мая и с 11 на 12 мая в 01:30, в ночь с 12 на 13 мая и с 13 на 14 мая — до 02:30.

При этом на время церемонии открытия Евровидения-2017 с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая вносятся изменения в движение транспорта на ул. Михаила Грушевского, на участке от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы.

Вносятся изменения в работу автобусов маршрутов № 24, № 55 и № 62. В частности, 7 мая движение автобусов маршрута № 24 закрывается; автобусы маршрута № 55 будут курсировать от Дарницкой площади до ул. Старонаводницкой по существующему маршруту, далее — ул. Генерала Алмазова — б-р Леси Украинки ул. Эспланадная, далее по действующему маршруту; автобусы маршрута № 62 будут курсировать от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная"; с 7:00 до 13:00 автобусы маршрута № 62 будут курсировать от Контрактовой площади до стадиона "Динамо им. лобановского. В. Лобановского".

Кроме того, с 8 мая в Киеве начнет работу речной трамвай, который соединит Подол с местом проведения песенного конкурса Евровидение неподалеку от станции метро "Левобережная". Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Речной трамвай будет курсировать от причала №10 Речного вокзала (Почтовая площадь) до причала "Никольская Слободка" (возле Международного выставочного центра). Первый рейс состоится 8 мая в 19:00 от Почтовой площади.

Стоимость билета будет составлять 50 грн в одну сторону, 80 грн — в две стороны. Проезд аккредитованных гостей и болельщиков с билетами — бесплатный. С расписанием движения речного трамвайчика можно ознакомиться по ссылке https://kievcity.gov.ua/news/50315.html.

По материалам: УНИАН
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Теги: евровидение , киев , общественный транспорт , метро

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Как будет работать общественный транспорт во время Евровидения-2017 | Киев | Дело
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