Как будут направлять украинцев лечиться за рубеж за счет государства

Кабинет министров Украины утвердил порядок направления граждан на лечение в зарубежные медицинские клиники.

Соответствующее решение принято на заседании правительства сегодня с целью четкой регламентации порядка направления, а также для разграничения функций органов государственной власти и местного самоуправления.

Согласно документу, направление граждан на лечение в зарубежные клиники инициируют областные и центральные районные больницы, а также учреждения здравоохранения, подчиненные министерствам и ведомствам.

Решение об оплате лечения принимается с учетом наличия у пациента и членов его семьи возможности покрытия расходов за собственные средства, а также возможности оплаты за счет средств местных бюджетов, общественных организаций и благотворительных фондов.

Документ детализирует перечень документов пациента, которые подаются на рассмотрение комиссии Минздрава, включая обязательство пациента после прохождения терапии предоставить письменный отчет зарубежной клиники об объемах лечения и потраченных на него средствах.

Возмещение стоимости расходов пациентов, самостоятельно выехавших на лечение за границу, порядком не предусмотрено.