Как будут ремонтировать станцию метро "Левобережная" к Евровидению

КП "Киевский метрополитен" с 18 февраля до 30 апреля 2017 года отремонтирует станцию метро "Левобережная". На капитальный ремонт запланировали потратить 24,7 млн грн, а тендер на проведение работ выиграло ООО "Энергодарбудмеханизация" (Запорожская обл., г. Энергодар).

Почему выбрали именно этот остановочный пункт для срочной реконструкции? Дело в том, что Евровидение будет проходить в "Выставочном центре", ближайшей станцией к которому является именно "Левобережка".

Метрополитен предупреждает, что до 30 апреля будет поочередно закрывать вестибюли станции и просит пассажиров пользоваться во время ремонта другими станциями.

Первым закроют выход с "Левобережной" к городской электричке (выход к рынку) — с 18 февраля закрывается вестибюль №2. Работы продлятся чуть больше месяца, после чего этот выход вновь откроют.

Delo.UA изучило смету ремонта "Левобережной" и узнало, что поменяется в облике станции к Евровидению.

Навигация

На "Левобережной" поменяют буквы названия станции фасадах вестибюлей и в других местах на более крупные.

На дверях с шириной не менее 0,9 м (для доступа маломобильных пассажиров) будет соответствующее обозначение.

По краю посадочной платформы станции, на ступеньках между платформой и вестибюлями перед первой и последней ступеньками будут полосы шириной 50 см гранита (обработанного под бучарду либо термообработанного).

Также на расстоянии 50 см от края платформы (по краю гранита) должна быть контрастная или световая ограничительная полоска шириной до 30 см.

Также "Киевский метрополитен" ожидает от разработчика проекта современную систему визуальной информации (навигации), но к ней конкретных требований нет.

Что меняют?

Во время капитального ремонта замаскируют стеклоблоки фальш-стеной или поменяют их на современные.

Существующий подвесной потолок должны заменить на новый, например, металлический.

Также должны поменять оконные блоки на металлопластиковые (почти 260 тыс. грн), а двери вестибюля — на алюминиевые двери (анодированные, устойчивые к стиранию), со стеклянным ударостойким покрытием (почти 140 тыс. грн).

Материалы

Покрытие в вестибюлях должно быть прочным, долговечным, устойчивым к нанесению краски ("антиграфити") и рекламной продукции.

Во время капремонта не рекомендуется использовать полированный гранит для замены покрытия полов вестибюлей и пассажирской платформы.

Доступность станции для пассажиров

Крайние вестибюльные двери в каждой нитке (на входе и выходе) будут с шириной прохода не меньше 0,9 м.

На лестничных маршах с платформы до вестибюля станции должен быть подъемник для маломобильных групп населения (800 тыс. грн).