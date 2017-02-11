Как депутаты предлагают защищать украинцев от "замороженных" строек

Депутаты зарегистрировали законопроект №6033, который якобы должен создать механизм защиты прав и интересов украинцев, которые в строительство многоквартирных жилых домов-долгостроев.

Документ предлагает считать долгостроем достроенное жилье, если: 1) в были привлекались средства не менее 10 физлиц, 2) прошло больше трех лет с предоставления в аренду земли до наступления даты сдачи завершения строительства или сдачи объекта в эксплуатацию, 3)строительство объекта началось до вступления в силу этого законопроекта.

Процедуру урегулирования обязательств по долгострою будут начинать исполнительные комитеты сельских, поселковых, городских советов, на территории которых находится незавершенный объект. Далее по каждому объекту должна создаваться временная комиссия по урегулированию обязательства, которая, в том числе, должна составить реестр всех имущественных прав на долгострой и обнародовать его.

Эта же комиссия может решить предоставить компании-застройщику дополнительный срок в течение которого он должен достроить строительство или же принять меры по урегулированию ситуации.

При этом в документе предлагают три варианта урегулирования обязательств застройщика по долгострою. Во-первых, путем передачи прав на долгострой жилищно-строительному кооперативу, который создан собственниками имущественных прав, чьи требования внесены в реестр прав на долгострой. Во-вторых, путем передачи прав и обязательств по долгострою на заказчика, который определен на конкурсе. В-третьих, путем продажи долгостроя на открытых торгах.