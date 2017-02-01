Как Гройсман отчитывал главу НАПК за неготовность ко второй волне е-декларирования

Премьер-министр Владимир Гройсман сегодня на заседании Кабмина заявил о недопустимости возникновения проблем с системой электронного декларирования с началом второй волны декларирования 1 апреля 2017 года.

"Сам процесс введения е-декларации был чрезвычайно сложным, потому что технически НАПК не подготовилось должным образом для полного внедрения этой системы. Хочу подчеркнуть, что 1 апреля — это тот срок, когда миллионы служащих других категорий будут подавать свои декларации, и если снова мы натолкнемся на ту же проблему — а у меня уже есть определенные слухи, которые до меня доходят, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования — мы этого не допустим", — сказал премьер в ходе заседания Кабинета министров, обращаясь к главе НАПК Наталье Корчак.

Он отметил, что подать е-декларации до 1 апреля должны около 2 млн человек.

Корчак стала отвечать на вопрос премьера, готова ли система е-декларирования к таким нагрузкам, но через 15 минут Гройсман ее прервал.

"Я хочу вас спросить абсолютно простую вещь. Два млн декларантов — имеют ли они возможность технически заполнить декларацию без стресса? Не создаете ли вы сейчас своей бездеятельностью условия для срыва процесса электронного декларирования? Вы говорите о капитальных расходах — я говорю, что в прошлом году вы 26 млн вернули в бюджет. Вы говорите об администрировании реестров и серверы — по моей информации, у вас нет ни одного договора на дальнейшую аренду этих серверов. Мы предусмотрели 65 млн на капрасхроды, из них 45 — техническая модернизация. Вы огласили тендер на закупку серверного оборудования? И в конце концов, у меня еще один вопрос — вы обеспечите качественное декларирование для людей или нет?" — продолжал Гройсман.

Отвечая на вопрос по аренде серверов, Корчак заявила, что все договоры для обеспечения работы системы е-декларирования подписаны.

"На какой период?" — не унимался Гройсман.

Этот уточняющий вопрос поставил в тупик главу НАПК. "У нас до конца года будут договорные отношения с обществом "Алтаюр", который на пока что предоставляет в аренду серверное оборудование…" — смогла ответить Корчак.

"У меня вопрос — у вас подписан договор на аренду до конца этого года и у вас достаточно мощности, чтобы обеспечить бесперебойное декларирование 2 млн декларантов?" — повторил еще раз Гройсман.

"В этом плане мы говорим о периоде до 1 апреля, каким образом мы сможем обеспечить эту нагрузку… Когда у нас будет постоянная смета, мы тогда огласим тендер… Мы разработали план мероприятий относительно бесперебойного функционирования серверов", — ответила Корчак, добавив, что Госспецсвязь уже предоставила свои предложения, и завтра на заседании Нацагентство утвердит их и направит в Минюст на согласование. Также глава НАПК рассказала, какие ведомства принимали участие в совещаниях по этому вопросу.

Премьер назвал такой ответ "перекладыванием ответственности". "Нам нет разницы, кто принимал участие в ваших координационных совещаниях. Я спрашиваю четко и понятно… Мне приходят сигналы, что вы не готовы и не готовитесь. Для меня это огромная тревога", — продолжил Гройсман.

В итоге премьер поручил министру Кабинета министров и министру юстиции и еще двум чиновникам взяться за это дело и отработать комплексные рекомендации.

Напомним, ПРООН обеспечивала финансирование расходов на сервера и Центр обработки данных госреестра деклараций до конца 2016 года.