Как Гройсман отчитывал главу НАПК за неготовность ко второй волне е-декларирования

01 февраля 2017, 13:19
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Владимир Гройсман обеспокоился тем, как Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции готовится ко второму этапу электронного декларирования. Если осенью было около 100 тыс. декларантов, то до 1 апреля о своих доходах должны отчитаться 2 млн бывших и нынешних чиновников

Как Гройсман отчитывал главу НАПК за неготовность ко второй волне е-декларирования | Политика | Дело Увеличить картинку

Премьер-министр Владимир Гройсман сегодня на заседании Кабмина заявил о недопустимости возникновения проблем с системой электронного декларирования с началом второй волны декларирования 1 апреля 2017 года.

"Сам процесс введения е-декларации был чрезвычайно сложным, потому что технически НАПК не подготовилось должным образом для полного внедрения этой системы. Хочу подчеркнуть, что 1 апреля — это тот срок, когда миллионы служащих других категорий будут подавать свои декларации, и если снова мы натолкнемся на ту же проблему — а у меня уже есть определенные слухи, которые до меня доходят, что кто-то хочет завалить систему электронного декларирования — мы этого не допустим", — сказал премьер в ходе заседания Кабинета министров, обращаясь к главе НАПК Наталье Корчак.

Он отметил, что подать е-декларации до 1 апреля должны около 2 млн человек.

Корчак стала отвечать на вопрос премьера, готова ли система е-декларирования к таким нагрузкам, но через 15 минут Гройсман ее прервал.

"Я хочу вас спросить абсолютно простую вещь. Два млн декларантов — имеют ли они возможность технически заполнить декларацию без стресса? Не создаете ли вы сейчас своей бездеятельностью условия для срыва процесса электронного декларирования? Вы говорите о капитальных расходах — я говорю, что в прошлом году вы 26 млн вернули в бюджет. Вы говорите об администрировании реестров и серверы — по моей информации, у вас нет ни одного договора на дальнейшую аренду этих серверов. Мы предусмотрели 65 млн на капрасхроды, из них 45 — техническая модернизация. Вы огласили тендер на закупку серверного оборудования? И в конце концов, у меня еще один вопрос — вы обеспечите качественное декларирование для людей или нет?" — продолжал Гройсман.

Отвечая на вопрос по аренде серверов, Корчак заявила, что все договоры для обеспечения работы системы е-декларирования подписаны.

"На какой период?" — не унимался Гройсман.

Этот уточняющий вопрос поставил в тупик главу НАПК. "У нас до конца года будут договорные отношения с обществом "Алтаюр", который на пока что предоставляет в аренду серверное оборудование…" — смогла ответить Корчак.

"У меня вопрос — у вас подписан договор на аренду до конца этого года и у вас достаточно мощности, чтобы обеспечить бесперебойное декларирование 2 млн декларантов?" — повторил еще раз Гройсман.

"В этом плане мы говорим о периоде до 1 апреля, каким образом мы сможем обеспечить эту нагрузку… Когда у нас будет постоянная смета, мы тогда огласим тендер… Мы разработали план мероприятий относительно бесперебойного функционирования серверов", — ответила Корчак, добавив, что Госспецсвязь уже предоставила свои предложения, и завтра на заседании Нацагентство утвердит их и направит в Минюст на согласование. Также глава НАПК рассказала, какие ведомства принимали участие в совещаниях по этому вопросу.

Премьер назвал такой ответ "перекладыванием ответственности". "Нам нет разницы, кто принимал участие в ваших координационных совещаниях. Я спрашиваю четко и понятно… Мне приходят сигналы, что вы не готовы и не готовитесь. Для меня это огромная тревога", — продолжил Гройсман.

В итоге премьер поручил министру Кабинета министров и министру юстиции и еще двум чиновникам взяться за это дело и отработать комплексные рекомендации.

Напомним, ПРООН обеспечивала финансирование расходов на сервера и Центр обработки данных госреестра деклараций до конца 2016 года.

По материалам: "Дело"
Раздел: >
Теги: владимир гройсман , нацагентство по предотвращению коррупции

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Как Гройсман отчитывал главу НАПК за неготовность ко второй волне е-декларирования | Политика | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.08
EUR EUR - - 29.12
RUB RUB - - 0.45
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.26 12.71
Киевская область 22 10.88
Львовская область 22.06 11.95
Читаемые в разделе
Сколько нужно будет заплатить украинцам за право судиться в 2017 году Сколько нужно будет заплатить украинцам за право судиться в 2017 году Физлица-предприниматели недоплатили в бюджет более 3,5 млрд гривень Физлица-предприниматели недоплатили в бюджет более 3,5 млрд гривень Какую украинскую продукцию покупают за границей и какие перспективы у экспорта в 2017 году Какую украинскую продукцию покупают за границей и какие перспективы у экспорта в 2017 году
Все новости
Комментируемые
1 Методичка для разговора с вахтершей: Страшен ли языковой законопроект для русскоязычных 2 Две проверки Пенсионного фонда обнаружили лишь 8 "мертвых душ" — Розенко 3 Минфин опубликовал новый механизм возмещения НДС 4 Большую часть полученных из госбюджета денег "Самопомич" потратила на СМИ и рекламу 5 В Раде предлагают перенести посольство Украины в Израиле в Иерусалим
Все новости
Видео
 Украинское битье — об отечественном фильме "Правило боя"
Ученые создали химер: эмбрионы свиньи с клетками человека
Все видео
Фото
99-я годовщина боев под Крутами: реконструкция боя за "Арсенал" и факельное шествие (фото)
99-я годовщина боев под Крутами: реконструкция боя за "Арсенал" и факельное шествие (фото)
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.