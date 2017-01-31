Как хотят изменить морской вокзал в Одессе

Соответствующую концепцию АМПУ представила в ходе вчерашнего совещания с участием руководителя ГП "АМПУ" Райвиса Вецкаганса и мэра Одессы Геннадия Труханова.

При этом, согласно концепции, модернизация морвокзала не коснется его традиционных задач по приему иностранных туристов, размещению паспортного отдела, службы капитана порта и офисов администрации порта.

Со стороны города АМПУ ожидает помощь в привлечении инвесторов для реализации отдельных участков проекта.

Власти Одессы поставили вопрос о передаче из собственности порта на баланс города здания детского садика по ул. Петрова, не функционирующего с конца 90-х годов, и детского оздоровительного лагеря по ул. Долгой "для приведения их в надлежащий вид и дальнейшего использования по назначению", передает пресс-служба мэрии.

В ходе совещания администрация Одесского порта инициировала проведение национального конкурса на разработку единой архитектурно-художественной концепции открытой площади пассажирского комплекса.

Кроме того, Труханов и Вецкаганс обсудили вопрос разгрузки городских улиц от большегрузного транспорта, который выходит из порта и следует через жилую часть города.

"Моя позиция заключается в том, что, безусловно, нам нужно разгрузить городские улицы от большегрузного транспорта, а основным направлением доставки грузов в порт должна быть транспортная эстакада… Мы будем искать варианты решения этого вопроса в тесном контакте с городскими властями, стивидорным бизнесом и экспедиторскими компаниями. В итоге наработанное компромиссное решение будет вынесено на заседание совета порта, там будет поставлена окончательная точка в этом вопросе", — отметил глава АМПУ.

По его словам, $22,5 за въезд автомобиля в "Евротерминал" не увеличивает конкурентоспособность Одесского порта.