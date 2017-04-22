Как изменят и ограничат движение транспорта в Киеве во время Евровидения-2017

В связи с организацией и проведением мероприятий песенного конкурса "Евровидение-2017" в столице будут внесены временные изменения в организацию дорожного движения. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, подписано соответствующее распоряжение № 481.

Временно будет ограничено движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на ул. Институтской (от ул. Ольгинской до пер. Крепостного), на ул. Садовой (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), на ул. Липской (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского).

7 мая с 13:00 до 24:00 будет ограничено движение транспортных средств в обоих направлениях на ул. Михаила Грушевского (от Европейской площади до Парковой дороги).

Также будет временно запрещено движение транспортных средств и ограничено движение пешеходов в обоих направлениях с 24:00 6 мая до 24:00 7 мая на ул. Михаила Грушевского (от Парковой дороги до ул. Ивана Мазепы).

7 мая с 13:00 до 24:00 ограничат движение транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях: на Парковой дороге (от Петровской аллеи до площади Андрея Первозванного), на Петровской аллее (от Европейской площади до Парковой дороги).

Кроме того, будут внесены такие изменения в организацию дорожного движения: с 24:00 25 апреля по 24:00 18 мая будет запрещено движение пешеходов по ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной нижней частью тротуара на нечетной стороне ул. Крещатик).

С 24:00 25 апреля по 24:00 18 мая ограничат движение транспортных средств в обоих направлениях: на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Михайловской) и на ул. Прорезной (от ул. Пушкинской до ул. Крещатик).

В рамках проведения мероприятий на территории Арены-МВЦ (пр-т Броварской, 15) внесут временные изменения в организацию дорожного движения, а именно с 24:00 30 апреля до 23:00 14 мая ограничат движение транспортных средств и пешеходов на таких улицах: ул. Никольско-Слобидской в обоих направлениях (от ул. Панельном до ул. Митрополита Андрея Шептицкого), на ул. Митрополита Андрея Шептицкого (от ул. Никольско-Слободской до ул. Раисы Окипной).

На время проведения мероприятий в работу маршрутов наземного пассажирского транспорта общего пользования, путь следования которых проходит указанными улицами, будут внесены изменения.