Как Кабмин намерен определять стоимость товаров на таможне

28 декабря 2017, 16:19
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В ГФС предлагают создать подразделение, которое будет вести единую базу данных о рыночной цене товаров

Увеличить картинку фото: pixabay.com

Кабинет министров утвердил Стратегию развития системы управления рисками в сфере таможенного контроля до 2022 года и План мероприятий по ее реализации.

В Министерстве финансов уверены, что предусмотренные шаги "позволят автоматизировать процессы анализа и оценки рисков и уменьшат влияние человеческого фактора на принятие решений в ходе контроля".

Минфин предложил создать в структуре Государственной фискальной службы структурное подразделение, которое будет вести базу данных ценовой информации о товарах. При этом информацию будут получать, в частности, из коммерческих баз данных.

Стратегия предполагает, что таможенный контроль должен быть рискоориентированным: больше всего проверяться должны наиболее рисковые внешнеэкономические транзакции.

Кроме того, министерство предлагает создать в ГФС отдельное структурное подразделение по управлению таможенными рисками, которое будет работать круглосуточно. Подразделения по управлению таможенным рисками должны быть созданы в каждой таможне. Отбор сотрудников в эти подразделения должен быть конкурсным.

Ранее Кабмин обязал бизнес и госорганы с 1 февраля 2018 года для подачи таможенных деклараций и прохождения контроля на границе использовать информационную систему "единое окно". Правительство сократило время, в течение которого контролеры могут принять решение о досмотре товаров до 12 рабочих часов (сейчас решение может быть принято на третий рабочий день). Также Кабмин уменьшил предельный срок, в течение которого госорганы должны разрешить или запретить экспорт товаров с 24 часов до 4 часов.

Напомним, Верховная Рада одобрила новые ограничения на беспошлинный ввоз по почте товаров в Украину физлицами, физлицами-предпринимателями и юрлицами. В течение месяца без уплаты налогов можно будет получать три посылки из-за границы стоимостью до 150 евро каждая. Четвертая, пятая и последующие посылки будут подлежать налогообложению. Сейчас физлицо в течение месяца может ввозить по почте неограниченное количество посылок стоимостью до 150 евро.

По материалам: "Дело"
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Теги: таможня , проверки , регулирование , министерство финансов , импорт , экспорт , фискальная служба , налоги , контрабанда

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