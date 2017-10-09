Как Кабмин реструктуризирует госдолг на 200 млрд грн

Кабинет министров раскрыл условия репрофайлинга облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) в портфеле Нацбанка.

Правительство и Нацбанк договорились об изъятии ОВГЗ с погашением в 2017-2030 годах на сумму свыше 200 млрд грн, которые находятся в портфеле НБУ. Это 61% госбумаг портфеля центробанка (всего регулятор владеет ОВГЗ на сумму 360 млрд грн).

Вместо ценных бумаг, которые изымаются, правительство выпустит новые на сумму 219 млрд грн на срок от 7 до 31 года. Всего будет 40 выпусков, которые будут погашаться с 2025 по 2047 год дважды в год — 10 мая и 10 ноября.

Ставка по бумагам, которые погашаются с 2025 по 2035 год, будет фиксированной и составит от 8,12% до 11,3%. Ставка будет снижаться с 11,3% годовых в 2025 году до 8,12% в 2035-м. Такие ОВГЗ будут выпущены на 74,39 млрд грн.

В свою очередь облигации, которые погашаются с 2036 по 2047 год, будут привязаны к инфляции. Таких бумаг выпустят на 145 млрд грн. Доходность этих ОВГЗ будет рассчитываться следующим: индекс потребительских цен за 12 месяцев минус 100% плюс 2,2%. При этом при дефляции ставка доходности составит 2,2%.

Согласно постановлению Кабмина минимальные объемы погашения запланированы на 2031 год (2 млрд грн), а максимальные — с 2032 года. Тогда Минфин будет возвращать по 12,1 млрд грн ежегодно.

В середине сентября 2017-го Украина впервые с 2013 года выпустила еврооблигации на сумму $3 млрд с доходностью 7,375% годовых. Часть этих средств — около $1,7 млрд — планируют направить на выкуп бумаг в обращении со сроком погашения в 2019 и 2020 годах. Остальная часть средств будет направлена в бюджет и будет использоваться в следующих периодах для погашения долгов. Основными покупателями еврооблигаций Украины выступили инвесторы из США (46%) и Великобритании (36%).

Министр финансов Александр Данилюк, комментируя этот выпуск ценных бумаг, заявлял, что Украине таким образом удалось снять риск дефолта по выплатам по госдолгу в 2019 и 2020 года. Он также добавил, что выход на внешние рынки заимствований был оговорен с МВФ. "Без этого мы бы не смогли бы успешно завершить программу сотрудничества", — отметил министр.