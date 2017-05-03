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Как Киев готовится к Евровидению — фото

  03 мая 2017, 18:49
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До Евровидения остаются считанные дни. В Международном выставочном центре рабочие заканчивают подготовку. Delo.UA предлагает посмотреть, как выглядит место возле сцены сейчас

    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань
    • Подготовка к Евровидению. Фото: Татьяна Довгань

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Как Киев готовится к Евровидению — фото | Общество | Дело
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