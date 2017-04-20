Как Мартыненко и "Народный фронт" отреагировали на действия НАБУ

Экс-депутат Николай Мартыненко заявил, что обвинения против него сфальсифицированы по указанию директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника с целью пиара и отвлечения внимания от провалов НАБУ.

"Обвинения против меня сфальсифицированы по указанию директора НАБУ Сытника. Это дело является политическим и не подкреплено никакими доказательствами", — сказал Мартыненко в видеообращении.

Он отметил, что еще в 2015 году добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы "НАБУ проверило фейковые обвинения в его адрес, которые тиражировались за деньги".

"Я никуда не прячусь, находился в Украине и предоставил все свидетельства. Однако директор НАБУ Сытник решил пропиариться. Он хочет переключить внимание от провалов в работе НАБУ и своей политической ангажированности", — сказал Мартыненко.

Судья находится на крючке у НАБУ — версия НФ

В "Народном фронте" подтвердили обвинения Мартыненко. По мнению политсилы Арсения Яценюка, задержание их депутата, который добровольно сложил мандат полтора года назад для беспристрастного расследования, является признаком выборочного правосудия и политически мотивированных действий антикоррупционных органов.

"Несмотря на то, что до сих средства и активы, выведенные Януковичем, так и не стали предметом расследования НАБУ, бюро преследует политика с последовательной украинской и антироссийской позицией", — говорится в сообщении пресс-службы "Народного фронта".

Партия отмечает, что разрешение на обыски во всех помещениях Мартыненко и членов его семьи, включая бывшую жену, с которой он разведен много лет, дал одиозный судья Соломенского райсуда Киева Бобровник, который, по их мнению, "находится на крючке у НАБУ и прославился тем, что употребляет алкоголь и берет взятки прямо в своем рабочем кабинете".

"Все эти маски-шоу свидетельствуют о чисто пиарном характере действий НАБУ и нацеленности на создание медийной картинки "бурной деятельности". Причем с помощью коррумпированных судей", — вынесли вердикт однопартийцы Мартыненко.

Именно у Бобровника НАБУ надеется получить санкцию на содержание Николая Мартыненко под страже, говорится в сообщении НФ.

В НАБУ в свою очередь отметили, что судью, который будет выбирать меру пресечения Николаю Мартыненко, определит автоматизированная система.

"Ходатайство об избрании меры пресечения вносим завтра. Суд тоже, скорее всего, состоится завтра. Кто судья определит автоматизированная система", — говорится в сообщении пресс-службы Бюро.

Напомним, сегодня детективы НАБУ задержали Мартыненко в рамках расследования уголовного производства по факту хищения средств ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" ("ВостГОК") при закупке уранового концентрата.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что они согласовали сообщение о подозрении Николаю Мартыненко, которым была совершена растрата средств "ВостГОК" в размере $17,28 млн.

"Досудебным расследованием установлено, что в период с 2013 года по 2016 год преступной организацией в составе должностных лиц ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат", должностных лиц "STEUERMANN Investitions und Handelsgesellschaft mbH", а также группой лиц, которые имели контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко Н была совершена растрата средств ГП "ВостГОК" в размере 17,28 млн долл. США путем неправомерного заключения и последующего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата ГП "ВостГОК" через австрийскую компанию-посредника STEUERMANN", — написал Холодницкий в Фейсбук.