Кто и как закупает лекарства для украинцев за бюджетные деньги

С 2015 года украинское правительство приняло решение закупать лекарства через Международные организации. Вначале нам (Crown Agents), ПРООН и ЮНИСЕФ передали 60% от всех закупок для Министерства здравоохранения Украины за госбюджет 2015 года. В частности, Crown Agents закупало лекарства и медизделия для лечения рака у детей и взрослых. ЮНИСЕФ занялся закупками вакцин, а ПРООН — лекарствами от туберкулеза и несколькими другими программами.

Для закупок за средства госбюджета 2015 года Crown Agents получило финансирование от Минздрава Украины в размере $31,9 млн: для программы детской онкологии было выделено $15 млн и для программы взрослой онкологии — $16,9 млн.

За государственный бюджет 2016 года Crown Agents будет поставлять лекарства и медицинские расходные материалы по 12 программам

Надо понимать, что для нас это довольно экстремальные условия, ведь процесс закупок должен быть завершен как можно быстрее. Второй год подряд мы работаем в реальности, когда закупки для Минздрава Украины отстают на год и закупаемые лекарства нужны "на вчера".

Как устроены закупки через международные организации?

Несмотря на то, что Crown Agents работает над закупками с украинским правительством уже 18 месяцев, мы продолжаем сталкиваться с недопониманием со всех сторон процесса.

Объясню подробно, как мы осуществляем закупки.

На первом этапе мы получаем от Министерства здравоохранения списки препаратов и медицинских изделий с указанием количества и минимальных технических требований. Наши эксперты по цепочке поставок анализируют этот список и прогнозируют предварительный график закупок и поставок. Сколько времени это займет, во многом зависит от сложности той или иной позиции, но мы завершили этот этап для всех 12 программ за 3 недели.

В то время, как происходит данный анализ, мы параллельно публикуем объявления о закупках для информирования потенциального рынка поставок про то, что эти закупки будут реализовываться.

Потенциальные поставщики уже могут подавать свои кандидатуры, заполняя форму регистрации

После того, как стратегия закупок согласована, подготовленная тендерная документация высылается всем зарегистрированным потенциальным поставщикам. Мы также отправляем документы непосредственно производителям, независимо от того зарегистрированы они или нет. Период подачи заявок составляет от 10 до 20 рабочих дней в зависимости от сложности и масштаба требований в каждом тендерном документе.

Все заявки принимаются на специальный электронный тендерный ящик в установленное время. Оценка всех полученных заявок начинается сразу же. Crown Agents назначает три своих эксперта (комитет по оценке) для оценивания каждой заявки, охватывая технические, закупочные, коммерческие/финансовые нюансы каждой процедуры.

Комитет по оценке идентифицирует участника процедуры, занявшего первое место, основываясь на техническом соответствии (качество), сроках поставок и цене.

Выбрав участников, которые заняли первые места по каждой из позиций, мы предоставляем их кандидатуры Минздраву для утверждения

В прошлом это решение занимало очень много времени, но эффективность работы Минздрава гораздо повысилась и теперь задача стоит таким образом, чтоб утверждение по каждой позиции было принято за 10 рабочих дней.

После того как Минздрав утверждает каждую позицию или группу позиций, мы заполняем и подписываем контракты с поставщиками

Каждый контракт имеет конкретные даты поставок по каждой позиции и за 15 дней до этой даты мы получаем всю документацию от поставщика, обеспечивая нам таким образом возможность подготовиться к получению товаров с помощью ГП "Укрмедпостач". Дополнительное утверждение (сертификат освобождения от уплаты НДС) требуется Министерством здравоохранения до того, как будут приниматься товары.

Вслед за тем, как Министерство передаст документы, обязательные для импорта и соответствующие требованиям украинской таможни, будет завершена каждая поставка

Уже после того, как все продукты будут получены и приняты, мы осуществляем оплату поставщикам и только после этого получаем комиссию за свою работу. По завершению мы представляем полный отчет в Минздрав.

Кто может стать поставщиком лекарств?

Поставщиком необходимых лекарств или медицинских приборов может стать производитель или дистрибьютор. Ключевым фактором является то, что их продукт должен быть именно тем самым необходимым продуктом.

Зачастую производители проявляют большой интерес именно к крупным оптовым заказам

Второй фактор, который может повлиять на их участие в тендере, это наличие продуктов на производственных складах. Многие производители не держат большие запасы — как только продукция произведена, она сразу же уходит по дистрибьюторским сетям.

Из 29 поставщиков, с которыми Crown Agents заключило контракты в 2016 году, 13 были производителями. Поэтому дистрибьюторы являются важной частью здравоохранительной цепочки поставок, особенно когда заказ предусматривает небольшие объемы.

Но повторюсь, главным критерием отбора поставщика остается качество продукта, его соответствие техническим требованиям и цена. Только оптимальное соотношение этих факторов обеспечит победу в тендере, вне зависимости от того, является ли потенциальный поставщик производителем или же дистрибьютором.

Стоит уточнить, что для нас как для международной компании не имеет значения, будем ли мы работать с международными поставщиками или украинскими. Критерии отбора для всех одинаковые.