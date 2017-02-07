Как МИД упростит оформление украинских виз для иностранцев

Министерство иностранных дел (МИД) Украины намерено существенно упростить оформление украинских виз для иностранцев. "В 2016 году МИД Украины была разработана новая редакция Правил оформления виз иностранцам для въезда в Украину на замену Правил, утвержденных постановлением КМУ №567 от 01.06.2011 г. С целью адаптации миграционно-визовой политики Украины к стандартам ЕС и приведения нормативно-правовой базы в визовой сфере в соответствие с современными требованиями", — говорится в ответе пресс-службы Министерства на запрос Delo.UA.

По состоянию на сегодня проект согласован с причастными ведомствами и передан на рассмотрение Кабинета Министров Украины, уточняется в сообщении.

В МИД приводят перечень ключевых изменений, которые будут введены новыми Правилами:

Отмена требования по оформлению в органах Государственной миграционной службы (ГМС) приглашений принимающей стороны и их дальнейшего предоставления в консульство;

Сокращение сроков оформления виз до 10 рабочих дней в обычном режиме и до 5 рабочих дней в срочном порядке;

Установление единой фиксированной ставки консульского сбора за оформление виз — $65;

Предоставление возможности дистанционной подачи визовых документов гражданам стран, которые не представляют миграционного риска;

Унифицированный перечень документов для оформления виз;

Нормативно-правовое регулирование возможности привлечения к приему визовых ходатайств внешних поставщиков услуг;

Регистрация визовых ходатайств онлайн и назначения даты подачи документов в учреждении непосредственно через сайт http://visa.mfa.gov.ua/ (система уже функционирует в посольствах Украины в опытной эксплуатации);

Создание правовых оснований для начала работы по внедрению оформления "электронных виз".

В соответствии с действующими "Правилами оформления виз для въезда в Украину и транзитного проезда через ее территорию", утвержденными постановлением КМУ от 1 июня 2011 г. № 567, за оформление виз дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины справляется консульский сбор по следующим тарифным ставкам (если иное не предусмотрено международными договорами Украины):

разовая виза — $85;

двукратная виза — $130;

многократная виза — $200.

За срочное оформление виз или оформление их в нерабочее время консульский сбор взимается в двойном размере.

Однако если иностранное государство взимает за оформление виз для граждан Украины консульский сбор, превышающий указанные тарифные ставки, то дипломатическим представительством или консульским учреждением Украины за оформление гражданам такого государства виз взимается консульский сбор с учетом принципа взаимности в порядке, установленном МИД. То есть, они могут быть дороже.

В соответствии с информацией, указанной на сайте МИД, краткосрочные визы Украины не оформляются для граждан таких стран: Австрия, Бельгия, Великобритания, Дания, Израиль, Ирландия, Италия, Канада, Республика Корея, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, США, Финляндия, Франция, Чехия, Черногория, Япония.