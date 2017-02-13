Как Минобороны будет экономить в 2017 году (документ)

13 февраля 2017, 20:08
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Министерство обороны Украины приказало командованию Вооруженных сил Украины минимизировать расходы на командировки, запретило покупать легковые автомобили и мобильные телефоны и приказало провести инвентаризацию активов и обязательств

Как Минобороны будет экономить в 2017 году (документ) | Политика | Дело Увеличить картинку

Согласно приказу о бюджетной политике Минобороны на 2017 год от 9 февраля, ведомство распорядилось обеспечить минимизацию на служебные командировки, ограничить проведение выездных собраний, конференций, совещаний, не допускать использование бюджетных средств на проведение выставок, ярмарок, съездов за счет общего фонда бюджета.

Кроме того, Министерство обороны запретило приобретение легковых автомобилей, мобильных телефонов, кроме предусмотренных законодательством случаев.

Оплату услуг мобильной связи приказали осуществлять в первую очередь из средств специального фонда госбюджета.

Согласно приказу, командование должно обеспечивать своевременную и в полном объеме оплату коммунальных услуг, не допуская задолженность.

Минобороны также распорядилось осуществлять оплату только за фактически поставленные товары, выполнении работы и предоставленные услуги, обеспечить эффективную претензионную и исковую работу по всем случаям невыполнения поставщиками продукции взятых обязательств.

Приказ предусматривает, что командование должно обеспечить проведение инвентаризации активов и обязательств.

Документ также устанавливает, что надбавка военнослужащим за выполнение особо важных заданий составляет 50% должностного оклада, а ежемесячная дополнительная денежная помощь составит 60% месячного денежного обеспечения для всех военнослужащих, кроме срочной службы.

Денежные компенсации военнослужащим за аренду жилья в 2017 году составят: 3 тыс. грн в месяц в Киеве, 2,25 тыс. грн в областных центрах и 1,5 тыс. грн в других местах. Если в семью военнослужащего входит из трех и более членов, ему указанные выплаты увеличиваются в 1,5 раза.

Также устанавливаются лимиты на фонды наград ценными подарками. Для министра обороны он составляет 800 тыс. грн, начальника Генштаба — 400 тыс. грн, командующего Сухопутных сил — 250 тыс. грн.

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Теги: минобороны

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Как Минобороны будет экономить в 2017 году (документ) | Политика | Дело
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