Как Минрегионстрой объяснил свой отказ объяснять ситуацию вокруг скандальной застройки в Киеве

Строительство на месте Сенного рынка можно остановить только через суд, никакой другой орган государственной власти не имеет таких полномочий.

Об этом на пресс-конференции заявил госсекретарь Министерства регионального развития Максим Малашкин.

"Закон предусматривает три возможные причины для становления строительства. Первая — заявления самого застройщика, вторая — это может сделать инспектор, если увидит нарушения при строительстве. Также строительство можно остановить судебным путем. Он нам кажется наиболее вероятным", — заявил он.

При этом, отвечая на вопросы журналистов, Малашкин заявил, что Минрегионстрой не будет подавать в суд по этому вопросу.

"Это не наша компетенция. Закон не предусматривает, чтобы министерство судилось по частному вопросу, а таких очень много по Украине. В суд может подать любая заинтересованная сторона", — заявил он. При этом Малашкин отметил, что это может быть любой житель города.

"Любой киевлянин, если его волнует этот вопрос, может подать в суд. Это конфликт между застройщиком и жителями города".

При этом представитель ГАСИ Валерий Филончук заявил, что не видит оснований для остановки строительства.

"Градостроительные ограничения на этот участок были выданы 13 марта 2013 года. У нас тогда не было оснований не выдавать их", — заявил он. Однако Филончук так и не смог ответить на вопрос журналистов о том, что ограничения были выданы на один участок, а сейчас на этом месте уже три разных участка с разными кадастровыми номерами.

"Это не наша компетенция. Приостановление строительства будет превышением наших полномочий. Для решения этого вопроса обращайтесь в КГГА", — заявил он.

Также представитель ГАСИ и представитель минрегионстроя ничего не смогли ответить на вопрос о том, что строительство ведется фактически в буферной зоне Софии Киевской, которая охраняется ЮНЕСКО.

Как известно, 29 июля вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что вопрос с Сенным рынком может быть решен местной властью.

"Убежден, все возможности решить проблемные вопросы Сенного рынка в пользу общины у Киевского городского совета есть. Именно КГГА может выделить землю под застройку или лишить ее, утвердить градостроительные условия и ограничения или отменить их, предоставить разрешения на строительство и отменять их. Поэтому соответствующие запросы ГАСКа в Минрегион были переданы КГГА. Минрегион, как и ни один другой государственный орган, который формирует политику, не имеет права выступать арбитром", — заявил он.

Напомним, противостояния вокруг Сенного рынка начались еще при мэре Александре Омельченко. 21 октября 2004 года Киевсовет своим решением передал земельный участок площадью 1,98 га на улице Бульварно-Кудрявской, 17 ООО "Сенной рынок" и ООО "Ферро" в аренду на 10 лет "для строительства, эксплуатации и обслуживания торгово-офисно-жилого центра с подземным паркингом и для сноса существующих зданий".

В 2015 году земля перешла компании "Solid Blue Assets Limited". Новый собственник разделил землю на 3 участка — ул. Бульварно-Кудрявская, 15-а (0,1667 га), Гончара, 38-б (0,4885 га), Гончара, 48/2 (1,3264 га). Все три участка получили новые кадастровый номера.

В ноябре 2016 года на территории Сенного рынка началось строительство жилого центра "Ярославов град".

Согласно проекту на площади 1,98 гектаров должны появится 861 квартира, 9 тыс. кв. м офисов и 2,5 тыс. кв. м торговых точек.