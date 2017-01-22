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Как националисты отметили День Соборности в Киеве (фото)

  22 января 2017, 18:30
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В воскресенье, после обеда, Киевская организация "Добровольческого движения ОУН" провела шествие от Софийской площади, где был оглашен Акт соединения, до ул. Грушевского

    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань
    • Шествие ОНУ на День Соборности Украины. Фото: Т.Довгань

По материалам: "Дело"
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Теги: национализм

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