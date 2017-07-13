Как "непатриоты" закидали яйцами депутата Барну (фото)

13 июля 2017, 13:26
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Активисты перед Верховной Радой забросали депутата от БПП Олега Барну яйцами. Сам депутат считает, что это все произошло в рамках плана по дестабилизации ситуации в Украине, написанном в Кремле

Увеличить картинку Фото: скрин видео из Фейсбука "АвтоМайдан"

Сегодня активисты "Автомайдана", участвующие в митинге под Верховной Радой, блокировали проход в Верховную Раду по улице Грушевского вверх от Кабмина. Там они задержали народного депутата Олега Барну (фракция БПП) и спросили, почему он не проголосовал за снятие неприкосновенности с депутатов и арест. В результате возник конфликт и активисты закидали яйцами нардепа.

Сам Барна потом рассказал, что с ним произошло: "Не пропускали, когда заходил сюда. Сказал: "Пройти" — стали. Попросил отодвинуться — подбежали и окружили. Окружили 7-8 человек, а рядом в толпе было около 40. "Мы твои избиратели, ты должен нам, мы за тобой следим, почему ты покрываешь депутатскую неприкосновенность, как ты голосуешь и т.д". То есть вопрос претензий, которые предъявлялись, были очевидно от людей, которые были запрограммированы на диверсию, на провокацию. Я четко сказал, что мои избиратели разговаривают на украинском языке и вы не мои избиратели, и вы ведете себя не как украинцы. Потому что украинцы не обижают, не обзывают и не угрожают".

"Вы ведете себя как дерьмо, либо как те донецкие с.., и стаей кидаетесь на одного. Из-за спины начали кидать".

По мнению Барны, подобные действия вообще не присущи украинству или украинским патриотам. "Потому что если речь идет о разборках, первый момент — садимся и высказываем аргументы, другой момент — давай один на один. Но зачем окружать, не пропускать, обзывать, хамить. "А ну тронь только нас" и т.д", — посетовал нардеп, который 11 декабря 2015 года выносил премьера Яценюка из-за трибуны парламента.

Также Барна считает, что за этим может стоять партия Саакашвили: "То есть это очевидно красиво представленная презентация "Руха новых сил" (партия Михэила Саакашвили — ред.). Пусть люди разбираются, но этот факт еще раз подтверждает, что Украине никак не подходит партийная система выборов. Потому что толпа, управляемая со стороны каким-то сомнительным политиком … дает такие соответствующие результаты".

Результатом этих действий, по мнению народного депутата, должны стать досрочные выборы в Верховную Раду. "Тут большее значение имеет то, к чему катится Украина под влиянием популизма и лжи заезжих политиков. Идет дестабилизация ситуации парламента, чтобы показать неспособность его работы, чтобы заставить Украину проводить перевыборы. Это сценарий, написанный в Москве", — подытожил Барна.

Как отмечает "Украинская правда", Барна поддерживал почти все голосования по снятию неприкосновенности Во вторник, однако не проголосовал за арест депутата от НФ Максима Полякова и воздержался при голосовании за задержание депутата от БПП Борислава Розенблатта.

По материалам: "Дело"
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Теги: олег барна , верховная рада , митинг

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