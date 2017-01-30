Как Порошенко завлекал германских бизнесменов инвестировать в Украину

30 января 2017, 16:49
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В рамках рабочего визита в Берлин президент Петр Порошенко провел встречу с представителями немецких деловых кругов

Увеличить картинку Фото: сайт Администрации Президента

Как сообщает пресс-служба президента, глава государства подробно проинформировал о прогрессе Украины на пути реформ.

Петр Порошенко рассказал германским бизнесменам о "стабилизации макроэкономической ситуации в Украине, прогрессе в очистке банковской системы и дерегуляции, важных усилиях в рамках реформирования сферы энергетики, а также противодействия коррупции".

И по словам президента, украинская власть сейчас работает над созданием условий для безопасного инвестирования в Украину.

Порошенко напомнил об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом, что открывает новые перспективные возможности для наращивания взаимодействия между Киевом и Берлином.

Президент Украины заверял германских бизнесменов, что у официального Киева есть "твердая политическая воля для укрепления двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества".

Кроме этого Порошенко пригласил немцев принять участие в приватизации в Украине.

Во встрече приняли участие представители ведущих компаний банковской сферы, телекоммуникационной отрасли, а также представители строительных и агропромышленных компаний. Названий фирм или фамилия участников встречи Администрация Президента не приводит.

По материалам: "Дело"
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Теги: петр порошенко , германия , инвестиции

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