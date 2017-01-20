Как правильно владеть государственными предприятиями

В первой нашей колонке, посвященной управлению госпредприятиями, мы обсуждали вопрос, зачем нам, народу Украины, нужны госпредприятия. Если ответа на вопрос "зачем" нет (т.е. государство не может сформулировать политику собственности), мы предложили такие предприятия приватизировать. Если же на вопрос "зачем" получен убедительный ответ, можно переходить к ответу на вопрос "как". Как сделать так, чтобы госпредприятия — курица, несущая золотые яйца — несла их для украинцев, а не для политиков.

Активный и информированный собственник

По принципам ОЭСР государство должно действовать как активный и информированный собственник, обеспечивая тем самым управление своими предприятиями на основе прозрачности и подотчетности с высокой степенью профессионализма и эффективности.

В первую очередь это означает, что государство должно упрощать и стандартизировать организационно-правовые формы своих предприятий. Работа этих предприятий должна соответствовать общепринятым корпоративным нормам — то есть таким, которые применимы в частных предприятиях. В Украине это пока не так — например, для так называемых "субъектов государственного сектора экономики" законодательство часто предусматривает особые правила работы. К примеру, назначение руководства, утверждение финансового плана, процедура закупок или выплата дивидендов.

Эффективность и информированность также вовсе не означают повсеместное вмешательство государства во все аспекты функционирования предприятия. Государство как акционер должно действенно использовать право голоса на общих собраниях; сформировать наблюдательный совет; следить за тем, соответствует ли деятельность предприятия ответу на вопрос "зачем"; создать систему контроля над выполнением финансовых показателей и допустимыми рисками; наладить своевременное и достоверное раскрытие информации.

Невмешательство в работу предприятия

Это также означает, что государство как собственник ограничивает себя во влиянии на предприятие. Оно не тратит время и ресурсы на то, чтобы пытаться влезть в каждый бизнес-процесс и раздавать ценные указания, не имея для этого необходимой компетенции. Государство нанимает для этого компетентных людей с необходимым опытом в набсовет предприятия и доносит до них политику собственности. Продолжает быть информированным и активным собственником, но предоставляет предприятию и набсовету операционную независимость.

Правительство как собственник не должно, например, решать, сколько НАК "Нафтогаз" должен закупить кубометров газа для прохождения отопительного сезона или сколько полувагонов должна заказать "Укрзализныця". Не должно оно и утверждать финплан для предприятий, что часто используется как инструмент давления политиков на менеджмент в ущерб своевременному выполнению инвестиционных программ.

Реализуя права акционера, правительство не должно допускать переопределения целей госпредприятий непрозрачными способами. Например, это случилось при внесении изменений в устав "Нафтогаза" без информирования его набсовета, правления и кредиторов осенью прошлого года. Конфликт был улажен, но осталась неуверенность в том, что завтра такая ситуация не повторится в другой госкомпании.

Государство должно передать госпредприятие — курицу, несущую золотые яйца — под присмотр независимому профессиональному ветеринару за соответствующую оплату в обмен на обязательство отдавать яйца государству, а не политикам.

При этом государство ведет строгий учет снесенных яиц, а также, привлекая внешних экспертов, периодически проверяет здоровье курицы.

Иллюстратор: Татьяна Иванова.

Механизм назначения таких независимых профессионалов тоже должен быть прозрачным и понятным — это снижает риски появления в набсовете связанных с политиками лиц. "Свои люди" обычно ставятся вовсе не в интересах предприятия, а с целью его разворовывания. Смена политиков при власти приводит лишь к смене "смотрящих", сидящих на потоках.

Независимый набсовет

Итак, нужно не просто поставить опытных управленцев на предприятии, необходимо также создать независимый и компетентный набсовет. Тот должен, основываясь на заявленной государством политике собственности, разработать и утвердить у акционера долгосрочную стратегию предприятия, плановые финансовые показатели и нести ответственность за их выполнение.

Если вы, гражданин Украины — конечный бенефициар госпредприятий, зайдете, например, на сайт "Укрзализныци", то найдете там раздел для инвесторов, но не найдете стратегии компании. Финансовый план компании на 2017 год до конца года утвержден не был. Таким образом, непонятно, в какой мере текущие действия отвечают интересам компании — они должны быть сформулированы в стратегии, которой нет. Нет у компании и независимого набсовета, который бы эту стратегию утвердил.

Ответственность и цена набсовета

Набсовет — это не только полномочия, но и ответственность. Ответственность может быть финансовая, как в случае членов набсовета компании Siemens, оштрафованных за невыполнение своих обязанностей вместе с другими сотрудниками компании в истории о взяточничестве при получении подрядов. А опыт Бориса Тимонькина, экс-зампредседателя набсовета "ВЕТЭК", демонстрирует, что ответственность может оказаться и уголовной.

Члены наблюдательного совета должны не просто наблюдать, а указывать правлению на возникающие операционные, финансовые и юридические риски, возникающие при ведении бизнеса, а при необходимости менять состав правления. В случае недостаточной "наблюдательности" они вместе с правлением должны нести ответственность как своей репутацией, так и, при более существенных просчетах, административную и уголовную.

Ветеринар (набсовет) должен нести ответственность за здоровье курицы (госпредприятий), несущей золотые яйца, и то, чтобы она продолжала нести их в запланированном количестве. Если денежное вознаграждение — это "пряник" для ветеринара, то ответственность — "кнут", угроза которого должна быть достаточной, чтобы исключить соблазн делиться золотыми яйцами с политиками.

Для привлечения профессионалов соответствующего уровня для работы в набсовете необходим достаточный размер "пряника". Так, на набсовет "Нафтогаз" в 2016 году было потрачено 16,7 млн грн. После 25 млрд убытка годом ранее в 2016 году компания показала 21 млрд прибыли. 16,7 млн грн на независимый набсовет — это менее 0,1% от прибыли компании. 16,7 млн грн — это 0,5% от суммы в 400 млн долларов, украденной в свое на "вышках Бойко". Настоящий независимый набсовет стоит того.

В следующей колонке мы поговорим о том, почему государство создавать такие же условия для функционирования своих предприятий, как и для частных, и как избежать такого соблазна для реализации политических целей.