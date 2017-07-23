Как правительство Германии отреагировало на поставки немецкого оборудования в Крым

Установка турбин германской компании Siemens на электростанциях в Крыму может отрицательно сказаться на политических отношениях между Германией и Россией, пишет в воскресенье немецкое издание Bild am Sonntag.

"Федеральное правительство еще раз напомнило российским властям о гарантиях и указало на то, что такое масштабное нарушение санкций может вновь осложнить германско-российские отношения", — приводит газета заявление представителя МИД ФРГ.

По его словам, Берлин предупреждал Москву о недопустимости нарушения санкций, под которые попадает поставка германского оборудования в Крым, и о незаконных действиях российских компаний.