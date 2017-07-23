Как правительство Германии отреагировало на поставки немецкого оборудования в Крым

23 июля 2017, 11:12
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Установка турбин германской компании в Крыму может осложнить отношения Германии с Россией — Министерство иностранных дел ФРГ

Увеличить картинку Федеральный канцлер Ангела Меркель / bundesregierung.de

Установка турбин германской компании Siemens на электростанциях в Крыму может отрицательно сказаться на политических отношениях между Германией и Россией, пишет в воскресенье немецкое издание Bild am Sonntag.

"Федеральное правительство еще раз напомнило российским властям о гарантиях и указало на то, что такое масштабное нарушение санкций может вновь осложнить германско-российские отношения", — приводит газета заявление представителя МИД ФРГ.

По его словам, Берлин предупреждал Москву о недопустимости нарушения санкций, под которые попадает поставка германского оборудования в Крым, и о незаконных действиях российских компаний.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Теги: крым , германия , санкции , россия

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