Как правительство намерено развивать патриотизм в 2017 году

30 декабря 2016, 15:07
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Проведение мероприятий и исследований по формированию стандартов национально-патриотического воспитания, создание социальных роликов… Кабмин решил не применять ничего нового в воспитании патриотизма среди украинцев

Как правительство намерено развивать патриотизм в 2017 году | Общество | Дело Увеличить картинку

До конца 2017 года правительство Украины намерено сформировать ценностные ориентиры и утвердить национально-патриотическое сознание у детей и молодежи. Кроме этого, в планах повысить престижность прохождения военной службы по контракту.

Об этом говорится в проекте Среднесрочного плана приоритетных действий Кабмина до 2020 года.

Для этого чиновники планируют 15 международных и всеукраинских мероприятий, которые должны охватить 270 тыс. молодых украинцев (в 2016 году провели 56 мероприятий с охватом 70 тыс. людей). А социальные ролики, направленные на национально-патриотическое воспитание молодежи, нацелены на аудиторию в 400 тыс. людей.

Кабинет Министров рассчитывает, что в будущем в результате этой деятельности количество молодежи, привлеченной к процессу национально-патриотического воспитания, вырастет на 10%.

Кстати, в Украине уже действует Межведомственная комиссия по вопросам национально-патриотического воспитания и координационные советы при облгосадминистрациях.

Напомним, в госбюджете-2017 на подготовку военных специалистов, патриотическое воспитание молодежи и начальную военную подготовку предусмотрено 2 млрд грн. Это почти на 100 млн грн больше, чем в 2016 году.

Как сообщалось,в конце 2015 года Президент подписал указ о стратегии патриотического воспитания молодежи. В стратегии также отмечается, что формирование ценностных ориентиров и гражданского самосознания у детей и молодежи должно осуществляться на примерах героической борьбы Украинского народа, в частности, княжеских времен, украинских казаков, Украинских Сечевых Стрельцов, армий УЕР и ЗУНР, участников антибольшевистских крестьянских восстаний, отрядов Карпатской Сечи, Украинской повстанческой армии, украинцев-повстанцев в сталинских концлагерях, участников диссидентского движения в Украине, на примерах мужества и героизма участников революционных событий в Украине в 2004, 2013-2014 годах и антитеррористической операции в Донецкой и Луганской областях.

По материалам: "Дело"
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Теги: война с россией, кабмин

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Как правительство намерено развивать патриотизм в 2017 году | Общество | Дело
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