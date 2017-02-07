Break the system: Как правительство собирается улучшить жизнь украинского предпринимателя

В малых и средних предприятиях работает свыше 50% украинцев, еще 28% являются физлицами-предпринимателями. И только 21% украинцев работают на крупных предприятиях. Важное место МСБ занимает и по объему реализованных товаров и услуг, где их доля еще существеннее и превышает 55% (все согласно статистике за 2015 год).

При этом в последние годы количество крупных и средних предприятий сокращалось, а вот малого бизнеса и физлиц-предпринимателей прибыло. У одних крупных игроком из-за кризиса уменьшились доходы, другие и вовсе обанкротились. Тем не менее, количество микропредприятий и физлиц-предпринимателей росло не в последнюю очередь из соображений налоговой оптимизации.

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Подавляющее большинство малых и средний предприятий занимаются оптовой и розничной торговлей, ремонтом, сельским хозяйством, а также операциями с недвижимостью. В свою очередь физлица-предприниматели занимаются опять-таки торговлей, ремонтом, а также предоставлением транспортных услуг и разработкой программного обеспечения.

При этом в 2015-м убытки понесли малые и средние предприятия практически всех отраслей. В плюс, по данным Госстата, вышли только компании, работающие в сельском хозяйстве и образовании. Наибольших же убытков претерпели малые и средние промышленники, торговцы и ремонтники, а также компании, которые занимаются недвижимостью.

Отрасли, где работает МСБ Для просмотра инфографики в полном размере кликните по картинке

В Министерстве экономики отмечают, что плохой украинский бизнес-климат влияет на МСБ и на крупный бизнес в разной мере. И если крупные компании могут это влияние частично компенсировать за счет доступа к ресурсам, то малый и средний заинтересован в улучшении регуляторной среды и инвестклимата, ведь они являются залогом его жизнеспособности.

Для решения этой проблемы в МЭРТ предлагают в кои-то веки не только принять, но и выполнять стратегию и план развития малого и среднего бизнеса. Министерство разработало документ, который определяет шесть основных направлений реформ и целей, достижение которых позволит малому и среднему бизнесу развиваться. Стратегию уже успели обсудить с представителями бизнес-сообщества, а также общественностью, учтя по возможности предлагаемые ими изменения. Финальной слово осталось за Кабмином, после чего в МЭРТ намерены перейти к более детальному пошаговому планированию достижения каждой из намеченных целей.

Что предлагает правительство для развития МСБ Для просмотра инфографики в полном размере кликните по картинке

При этом в Минэкономики после принятия плана обязуются ежеквартально мониторить его выполнение по всем направлениям, привлекать деньги доноров и международных финансовых организаций. Говорят даже о создании неправительственного Офиса развития малого и среднего предпринимательства, а также государственного Агентства по развитию МСБ.