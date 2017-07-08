Как проходит оpen аir фестиваль на берегу Азовского моря

В Мариуполе опять гремит. Но в этот раз речь не об артиллерийской канонаде или непогоде с громом и молнией. Впервые в этом приморском городе проходит крупнейший на Азовском море музыкальный фестиваль под открытым небом — MRPL City.

Три дня, три сцены, несколько десятков исполнителей и DJ, тысячи танцующих мариупольчан и гостей города.

Когда ранней весной друзья, знакомые с планами мариупольской городской власти, говорили, что в середине лета на пляже в поселке Песчаный состоится мегафест, то я в это не верил. Скептично отзывались об этих намерениях и коллеги, мониторящие фестивальную жизнь страны. Ведь буквально за неделю до нового феста на берегу Азовского моря, в Киеве должен был состояться уже известный Atlas Weekend. А в августе в Луцке состоится одиннадцатый "Бандерштат".

Именно во время выступления луцкой команды "Тартак" в толпе услышал одобряюще-уважительный отзыв: "Они сюда приехали прямо с Атласа!" А ведь некоторые топовые исполнители отказались от поездки в Мариуполь, сославшись на плотный гастрольный график. А может, это было связано с необходимостью визита в прифронтовой город?

Страшно ли?

"Совсем недавно мы были в Широкино и поняли: как хорошо, что у нас есть Мариуполь!" — заявил со сцены Олег "Фагот" Иванюта — один из лидеров культовой группы ТНМК. Они закрывали программу первого дня уже далеко за полночь.

Киевский коллектив вышел на сцену сразу же после московского Noize MC, которых местная публика встретила, возможно, даже теплее чем два проекта Алексея "Потапа" Потапенко — Mozgi и "Время и Стекло". Сотни голосов подпевали лидеру гостей из белокаменной, который прыгал со сцены в толпу, не стесняясь декламировал в микрофон: "Миру пи**дец!", рассказывал о том, что некие люди разделили всех на "нас" и "вас". Но наиболее ярким моментом стала рэп-импровизация (фристайл) на четыре минуты о приключениях при пересечении границы Россия — Украина, проверках на блокпосту около Мариуполя и попытке заплыть за буйки на пляже "Песчанка", который принял новый украинский open air фестиваль.

В воскресенье закрывать фест должен Иван Дорн. Он совсем недавно прославился неоднозначным интервью российскому телевидению. Наиболее горячие головы сразу же заявили, что ждут его в городе у моря.

Поэтому неудивительно, что к вопросам безопасности в Мариуполе подошли очень серьезно.

По оценкам людей, знакомых с работой организаторов, за порядком следят около 1 000 правоохранителей. Это люди в форме и без формы. А в крепких суровых ребятах с "набитыми" на теле рунами угадываются бойцы полка "Азов", которые не всегда успешно пытались слиться с толпой обычных отдыхающих.

Но и этим не ограничивались вопросы безопасности: в море дежурили катера пограничников и береговой охраны. Они даже в темноте патрулировали акваторию Азовского моря на фоне работающего морского торгового порта.

Три ветви

Идеологи феста развели всех исполнителей по трем потокам: попса, рок и клубная музыка. DJ стартовали уже затемно (в частности были иностранные гости — например, Richard Durand из Амсетрдама) и развлекали публику до самого утра без альтернативы.

А вот рок и поп играли параллельно, переманивая друг у друга часть зрителей и слушателей. "Я из-за них сам себя не слышу", — сказал Олег Собчук из С.К.А.Й., шутливо вторя Потапу, чей голос доносился с соседней сцены. Но тут же начал новую песню для свои фанов. А вот "Тартак", наоборот, отверг просьбу зрителей исполнить "Нi, нi я не ту кохав", которую они некогда спели с дуэтом "Свитязь". "Попса на другой сцене, а у нас сегодня другой репертуар. Хотели спеть наши новые песни, но поняли, что вы их не знаете. Поэтому поем старые. Но некоторые из новых песен все равно исполним", — заявил Александр Положинский, анонсируя композицию "Жити".

После этого спел "Лицарський хрест", посвятив композицию вооруженным силам Украины, Нацгвардии и другим парням, которые защищают Мариуполь и Украину от агрессора.

Это первый украинский фестиваль на открытом воздухе в Мариуполе — многократно повторяли ведущие и исполнители, намекая на продолжение и развитие этой инициативы. Солнце, море, песчаный пляж — отличные составляющие, чтобы сделать фестиваль традиционным.

По словам организаторов, среди которых агентство Fish Can Fly Ua, в этом году продано около 11 тыс. билетов. Большая часть — в коммерческом порядке, остальные — выкуплены местными крупными предприятиями и другими партнерами. Так сказать, в качестве поддержки. Ведь все, что происходит впервые, нужно "раскручивать" любыми доступными средствами.

В перспективе важно сохранить интерес местной власти и партнеров, увеличить привлекательность мероприятия для гостей. Если со зрелищной частью, безопасностью и сервисом здесь все ок, то транспортное сообщение с другими регионами Украины нужно улучшать. Тогда гостей станет больше, да и статус MRPL City, украинского феста, увеличится.