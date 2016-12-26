Как работает антитабачный закон: Госпотребслужба проверила 200 ресторанов в шести городах

В трех из пяти ресторанов нарушается закон о запрете курения. Это следует из результатов проверок кафе и ресторанов, проведенных Госпотребслужбой и активистами.

Проверки проводились в течение ноября-декабря 2016 г. в более 200 заведениях в шести городах — Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове, Одессе и Львове. Активисты намеревались выявить нарушения законодательства о запрете курения в помещениях заведений ресторанного хозяйства. По результатам рейда в 6 городах написано около 120 жалоб, сообщает Госслужба по вопросам безопасности продуктов питания и защиты потребителей.

Как отметили представители Госпотребслужбы и профильных потребительских ассоциаций, наибольшее количество нарушений связано с курением кальянов. Всемирная организация здравоохранения указывает, что дым кальяна токсический: содержит канцерогенные вещества, тяжелые металлы, угарный газ и другие опасные соединения.

Закон Украины "О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения" предусматривает запрет курения табачных изделий, кальяна и электронных сигарет в помещении заведений ресторанного бизнеса.

"Каждый потребитель имеет право защитить себя от табачного дыма в любом заведении общественного питания, написав жалобу в Госпотребслужбу. Это очень простой, но в то же время действенный механизм отстаивания своих прав", — отметил юрист проекта "Киев без табачного дыма" Петр Король.

Образец жалобы можно загрузить по ссылке http://bit.ly/skarha1. При написании жалобы важно указать название учреждения, его адрес и юридическое лицо предприятия. Эту информацию можно найти в фискальном чеке или в книге отзывов и предложений, которая содержится в уголке потребителя заведения и должна быть предоставлена ​​по требованию клиента. Готовую жалобу можно отправить на электронный адрес Госпотребслужбы z-elena@consumer.gov.ua или по почте по адресу: ул. Б. Гринченко, 1, Киев 01001.

Напомним, в декабре исполнилось четыре года с начала действия антитабачного закона. По результатам мониторинга в конце 2015 года, 84% кафе, баров и ресторанов были "бездымными".