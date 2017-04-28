Как украинцы относятся к 1 мая

01 мая 2017, 10:00
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Традиционно май считается месяцем с дополнительными выходными. Каждый год рабочие планы в компаниях прописываются с учетом майских праздников. Отношение ко Дню международной солидарности трудящихся у украинцев неоднозначное. Каждый десятый считает, что праздник отжил свое, и не относится к нему серьезно. А для 38% респондентов 1 мая — это, в первую очередь, время для отдыха и встреч с родными и друзьями

Как украинцы относятся к 1 мая | Общество | Дело Увеличить картинку

Традиционно в начале мая начинается хорошая теплая погода, и украинцы больше времени проводят на свежем воздухе. Может, именно поэтому больше трети украинцев ассоциируют праздник 1 мая с пикниками, поездками, выходными в кругу родных и друзей. 27% респондентов проводят этот день за домашними делами. Только каждый восьмой респондент отмечает, что 1 мая — это, прежде всего, День международной солидарности трудящихся.

В то же время 11% респондентов не воспринимают День международной солидарности трудящихся как праздник, считая его пережитком прошлого, никак не связанным с современными реалиями на рынке труда. 9% опрошенных запланировали провести начало мая на огородах, занимаясь полевыми работами. Совсем незначительная часть респондентов проводят Первомай за границей.

Хотя отношение к празднованию 1 мая неоднозначное, большинство украинцев не желают отмены выходных в этот день. Для них майские праздники ассоциируются с активным отдыхом, хорошим настроением и приходом теплой солнечной погоды. Каждый шестой респондент заявляет о своем равнодушии к данному вопросу. А вот 13% украинцев предпочитают, чтобы в мае не было долгих выходных. Они хотят иметь возможность работать в обычном режиме и не отрабатывать, при необходимости, праздничные дни по субботам.

По материалам: "Дело"
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Теги: праздники , соцопрос

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Как украинцы относятся к 1 мая | Общество | Дело
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