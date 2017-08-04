Как в Киеве отметили вторую годовщину создания Нацполиции: спецназ в обмундировании, жара и обмороки (фото)

04 августа 2017, 21:24

Сегодня в центре Киева прошли торжества по случаю Дня Национальной полиции. В этот день два года назад президент подписал закон "О Национальной полиции". Во время торжественных мероприятий на Софийской площади руководство исполнило мечту 4-летнего онкобольного мальчика Глеба Хуртепы — он стал обладателем именного полицейского жетона и проехался на полицейском мотоцикле. А температура воздуха достигла 35 градусов