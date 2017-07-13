Как власти решили потратить дополнительные 40 млрд гривень из госбюджета

Верховная Рада во втором чтении поддержала законопроект №6600 об изменениях в государственный бюджет. За такое решение проголосовало 226 народных депутата.

Документ на заседании парламента рассматривали 22 июня, на следующий день после того, как Кабинет министров зарегистрировал его в зале. Хотя премьер Владимир Гройсман тогда настаивал на том, чтобы законопроект приняли "за основу и в целом", депутаты все же усомнились в целесообразности некоторых предложенных статей расходов и поддержали документ лишь в первом чтении.

Согласно этому законопроекту, депутаты увеличили доходы государственного бюджета на 39,67 млрд грн. Из этих средств 27,72 млрд грн — это дополнительные налоговые, таможенные и другие поступления госбюджета, которые наполнят общий фонд. А 11,95 млрд грн — это в основном средства от спецконфискации, которые предлагают перечислить в специальный фонд бюджета. То есть депутаты предложили увеличить план по поступлениям в госбюджет до 770,97 млрд грн.

Расходы государственного бюджета в 2017 году парламентарии предложили увеличить на 40,7 млрд грн (из них 27,7 млрд грн — это затраты общего фонда, а 13 млрд грн — затраты специального фонда.

Как распределят конфискованные деньги?

За счет конфискованных денег депутаты решили дополнительно профинансировать Министерство обороны (4 млрд грн), субвенцию местным бюджетам на развитие системы здравоохранения (4 млрд грн), строительство и содержание автодорог (1 млрд грн), на Национальную полицию (980 млн грн), на Государственную погранслужбу (400 млн грн), инженерно-техническое обустройство границы Государственной погранслужбой (300 млн грн), на Национальную гвардию (200 млн грн), на Управление государственной охраны Украины (на 60 млн грн), а также Администрацию Государственной службы специальной связи и защиты информации (на 40 млн грн).

Какие статьи решили дофинансировать?

Внося изменения в госбюджет, Кабинет министров предложил увеличить расходы на выплату субсидий для населения на 14,1 млрд грн. Профильный комитет это решение поддержал. Еще 4 млрд грн правительство предлагало направить на реформу Государственной фискальной службы, но парламентарии посчитали такие расходы слишком большими и уменьшили средства для ДФС на 600 млн грн.

Правительство и депутаты сошлись во мнении, что обслуживание государственного долга в этом году необходимо дополнительно профинансировать на 1,93 млрд грн, работу Нацполиции — на 1,5 млрд грн, на реформирование региональных систем здравоохранения и на субвенцию местным бюджетам для мероприятий по социально-экономическому развитию территорий — по 1 млрд грн.

Кроме того, Кабинет министров предлагал в текущем году направить дополнительные 260 млн грн на финансирование прокурорско-следственную деятельности и повышение кадров прокуратуры. Но парламентарии решили, что этого мало и добавили сверху еще 550 млн грн.

За счет чего увеличили доходы?

Доходы текущего бюджета профильный комитет предложил увеличить на 10,98 млрд грн от конфискованных "денег Януковича".

Депутаты также планируют, что в текущем году поступления от налога на прибыть предприятий вырастут на 9,2 млрд грн до 67,12 млрд грн. При этом Кабмин такого роста не прогнозировал. Также увеличили прогнозированные доходы от НДФЛ на 8,49 млрд грн до 77,17 млрд грн. По мнению правительства, поступления от этого налога вырастут менее существенно — на 7,1 млрд грн.

Кабинет министров предлагал уменьшить прогноз по доходам от НДС на произведенные в стране товары (с учетом возмещения) на 10,34 млрд грн до 70 млрд грн. Но депутаты не согласились с правительством и предложили показатель до 81,6 млрд грн. Доходы от импортного НДС Кабмин предлагал увеличить на 33 млрд грн до 245,76 млрд грн, но профильный комитет посчитал, что рост составит лишь 8,5 млрд грн.