Как "закон об инвойсах" облегчит жизнь бизнесу

"Закон об инвойсах" значительно упрощает порядок документального оформления операций по продаже услуг за границу. Теперь экспортерам услуг не нужно настойчиво просить своих иностранных партнеров подписать и скрепить "мокрой" печатью договор и акты приема-передачи предоставленных услуг, что порой вызывает недоумение у заказчиков, которые часто просто не имеют печати в своем распоряжении.

Для подтверждения экспорта услуг отныне достаточно предъявить в банк договор, заключенный:

посредством электронной переписки с заказчиком;

путем выставления счета за указанные услуги — инвойса;

принятием публичного предложения — оферты.

Закон наделяет инвойс статусом первичного документа, который после его оплаты заказчиком является достаточным подтверждением факта предоставления услуги и при этом составление дополнительных документов таких, как письменный договор и акт приема-передачи предоставленных услуг, не требуется.

Более того, согласно закону любые документы, в т.ч. инвойсы, которые составлены на английском языке либо на двух языках, одним из которых является украинский либо английский язык, не требуют обязательного перевода на украинский язык.

Таким образом, закон сводит к минимуму формальные требования по оформлению договоров и первичных документов, которые подтверждают продажу услуг и прав интеллектуальной собственности за пределы Украины. Такое упрощение документооборота при экспорте услуг должно упростить жизнь бизнеса и позволит экспортерам сконцентрироваться, прежде всего, на предоставлении самой услуги, а не на ее документальном оформлении. Кроме того, устранение административных барьеров в процессе документального подтверждения продажи услуг за рубеж должно также иметь положительный эффект для экономики страны и обеспечить приток валюты в Украину от указанных операций.

Вместе с тем, следует отметить, что положительный эффект от применения "закона об инвойсах" напрямую зависит от того, как быстро Кабинет Министров и Национальный Банк внесут необходимые изменения в подзаконные нормативные акты, которые регулируют вопросы валютного контроля, и которыми, скорее всего, будут продолжать пользоваться банки. Среди них Декрет Кабинета Министров №15-93 "О системе валютного регулирования и валютного контроля" и постановление НБУ от 24.03.1999 г. № 36 "Об утверждении Инструкции о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями" и именно эти подзаконные нормативные акты, в первую очередь, должны быть приведены в соответствие с требованиями "закона об инвойсах" уже до 03 января 2017 года (именно такой срок отведен КМУ и НБУ для приведения своих нормативных актов в соответствие с Законом).

Кроме того, на сегодняшний день отсутствует официальная позиция Государственной фискальной службы в отношении закона, поэтому пока неясно как фискальные органы будут толковать прогрессивные инициативы данного закона в части документального оформления экспорта услуг.

Поэтому, резюмируя сказанное, можно сделать вывод о том, что "закон об инвойсах" является своевременным и крайне важным для всех экспортеров услуг, а при правильной и системной поддержке его положений со стороны государственных органов будет способствовать дальнейшему развитию бизнеса в сфере экспорта услуг и привлечения иностранной валюты в Украину.