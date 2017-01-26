Как заставить крупный бизнес платить налоги в Украине и не выводить средства в офшоры

В Раде зарегистрирован законопроект об одном из инструментов деофшоризации, который широко используется в мире — Правилах контролируемых иностранных компаний (КИК).

Правила предусматривают, что юридические или физические лица, которые являются резидентами Украины, будут обязаны уведомлять налоговые органы о наличии у них контролируемых иностранных компаний. Прибыль таких иностранных компаний резиденты Украины должны будут включать в свой совокупный налогооблагаемый доход, следовательно — декларировать и уплачивать налог в Украине по ставке 18% для юридических лиц и 18% НДФЛ + 1,5% военного сбора — для физических.

Согласно зарегистрированному проекту иностранная компания считается контролируемой, если:

Резидент Украины, прямо или опосредованно, владеет 50% и больше корпоративных прав такой компании; Доля такого участия превышает 10%, но при этом совокупное участие всех резидентов Украины в данной контролированной компании составляет 50% и выше.

При этом прибыль контролируемой компаний включается в совокупный налогооблагаемый доход резидента Украины пропорционально его доли в иностранной компании.

Скорее всего нормы в отношении контроля пересмотрят, поскольку международная практика предусматривает наличие "контроля", когда доля владения зарубежной компанией составляет 20% и больше.

Определение "контроля" должно стать шире и включить в себя не только формальное владение, но и "осуществление фактического контроля" и "наличие прав на получение каких-либо благ или прав бенефициарного собственника". Это исключит использование номинальных акционеров, трастов или частных фондов для обхода требований КИК.

Что это будет означать для юридических и физических лиц, которые владеют компаниями за рубежом?

Например, физическое лицо-резидент Украины, опосредованно владеет 70% акций (долей участия) в холдинговой компании "ИностранХолдКо" за рубежом в низконалоговой юрисдикции, например, в Швейцарии или на БВо.

"ИностранХолдКо", в свою очередь, владеет промежуточной иностранной компанией, на которой сконцентрировано владение украинскими операционными компаниями и активами.

Украинский собственник принимает решение о продаже украинского бизнеса 3-му лицу-покупателю и структурирует сделку таким образом, что продавцом выступает не сам собственник как физическое лицо, а "ИностранХолдКо".

В результате такой сделки доходы от продажи получает "ИностранХолдКо", которая освобождается от налогообложения в юрисдикции регистрации. При этом украинский собственник никаких доходов в Украине также не декларирует, поскольку формально все доходы от продажи были получены "ИностранХолдКо".

С вступлением правил КИК в силу ситуация изменится.

Доходы (прибыль) от опосредованной продажи украинским собственником активов и компаний будут подлежать включению в совокупный налогооблагаемый доход физического лица-резидента Украины (пропорционально его доле владения) как доход из иностранного источника.

Скажем, если доход "ИностранХолдКо" от опосредованной продажи украинских активов за рубежом составит $2 млн, то налогообложению в Украине будет подлежать $1,4 млн (пропорционально 70% владения "ИностранХолдКо") по ставке 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора, в гривневом эквиваленте согласно официальному обменному курсу.

Налогообложение дохода от сделки До правил КИК По правилам КИК Облагается налогом Доход ИностранХолдКо Доход физического лица – резидента Украины Юрисдикция Офшор Украина Ставка налога 0% 18%+1,5%

Другой пример: украинская компания использует схему для оптимизации налогов путем уплаты роялти за пользование торговой маркой или патентом опосредованно на компанию-нерезидента в низконалоговой юрисдикции, которая фактически контролируется этой украинской компанией.

Таким образом, сумма роялти, выплачиваемая на компанию-нерезидента, является прибылью контролированной компании-нерезидента, соответственно, должна быть включена в доходы украинской компании, которые подлежат налогообложению в Украине по ставке 18%.

С одной стороны, основная цель правил КИК не допустить перевод капиталов в другие юрисдикции исключительно с целью получения налоговых льгот. С другой стороны, правила КИК не ограничивают свободу перемещения капиталов и не мешают накоплению средств за рубежом, при условии уплаты налогов в Украине.

Правила КИК в Росии

Чтобы прогнозировать, что введение и полноценная имплементация правил КИК даст Украине, можно посмотреть на опыт Российской Федерации, в которой правила КИК действуют с 2015 года.

Почти за два года действия положений нового закона большинство российских бизнесменов отказывались от резидентсва в других юрисдикциях в пользу резиденства РФ (со ставкой налога на доходы 13%), избавлялись от офшорных компаний и упрощали цепочки владения бизнесами.

Многие крупнейшие российские бизнес-группы были реструктурированы таким образом, что центром консолидации и корпоративного управления стали российские холдинговые компании.

Мало кто из владельцев российских компаний принял решение переместить управление и центр принятия решений за рубеж, в такие юрисдикции как Кипр, Люксембург или Швейцарию, для того, чтобы избежать требований КИК.