Какая связь между убийством Шеремета и Крестным ходом РПЦ

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на пресс-конференции сегодня сообщил, что в промежутке, близком ко времени гибели журналиста Павла Шеремета в Киеве, было зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами в районе совершения преступления.

"В результате мониторинга соединения в районе места преступления в промежутке, близком ко времени его совершения, зафиксировано 1193 соединения с российскими абонентами, активизация части этих абонентов совпадает по времени, по сигналам предварительной информационной активности, которая у нас была во время Крестного хода РПЦ МП в 2016 году в июле", — сказал Аваков.

По его словам, в тот же период под предлогом участия в некоем слете приверженцев одной из нетрадиционных церквей в Киеве организованно въехала большая группа граждан РФ.

"Соединения мобильных телефонов представителей этой группы зафиксированы вблизи места жительства и работы Павла Шеремета за несколько дней до преступления и утром 20-го в районе взрыва, после чего удивительным образом были локализованы и ушли на нет", — сообщил глава МВД.

Аваков добавил, что следователи пытались добыть информацию по этим людям за рубежом.

"И следствие имеет обоснованные предположения о возможности причастности этих людей к совершению преступления".

Напомним, сегодня журналистам продемонстрировали видео с камер наблюдения, где проживал убитый журналист.

Глава Нацполиции Сергей Князев, комментируя видеозапись с камер наблюдения, пояснил, что в разные дни в этом месте появлялись одни и те же люди, которые меняли свою внешность, что исключает возможность считать их туристами.

Заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что для убийства Шеремета использовали элементы противопехотной мины МОН-50. Взрывное устройство было изготовлено кустарным способом с использованием элементов противопехотной мины направленного действия МОН-50 и электродетонатора типа ЭДП. Мина была закреплена минимум двумя магнитами на днище авто снаружи под водительским сиденьем.

Вакуленко также заявил, что приоритетной версией убийства Шеремета является его профессиональная деятельность.

Кроме версии профессиональной деятельности, следствие рассматривало версию дестабилизации ситуации в Украине, версию "ошибка объекта", а также конфликтную ситуацию в личной жизни.

"Во время расследования последние две версии отработаны и не являются сегодня приоритетными у следствия", — сообщил Вакуленко.

В свою очередь, Арсен Аваков заявил, что следствие по-прежнему рассматривает четыре версии убийства журналиста Павла Шеремета.

"Следствие с самого начала рассматривало четыре основные версии мотивов преступления. Все они по-прежнему остаются в разработке. В том числе отдельно выделяем блок и следствие изучает журналистскую и оппозиционную деятельность Павла Шеремета в России и Беларуси", — сказал глава МВД на брифинге.

Как сообщалось, 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева погиб Павел Шеремет. Взрыв произошел, когда журналист ехал в автомобиле. Машина принадлежала руководителю "Украинской правды" Алене Притуле, ее в машине не было.