Какие дороги отремонтируют в Киеве к Евровидению-2017

30 января 2017, 16:12
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За два весенних месяца коммунальные службы должны будут успеть провести ремонт дороги от аэропорта в Жулянах, соседние улицы возле МВЦ и Русановскую набережную

Какие дороги отремонтируют в Киеве к Евровидению-2017 | Киев | Дело Увеличить картинку

Этой весной будет максимально быстро проведена большая часть ремонтных работ на улично-дорожной сети Киева, чтобы избежать заторов во время проведения песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Илья Сагайдак.

На отдельных участках в столице проведут капитальный и текущий ремонты дорожного покрытия. Как передает пресс-служба КГГА, в первую очередь отремонтируют дороги, ведущие от аэропортов. Так, запланирован ремонт дороги от аэропорта "Киев" до Воздухофлотского проспекта.

Кроме того, запланированы текущие ремонты мостов и дорог, которые связаны с Международным выставочным центром: ремонт дорожного покрытия Русановской набережной, станции метро "Левобережная".

По словам замглавы КГГА, все работы проведут за счет городского бюджета.

Напомним, 62-й конкурс "Евровидения" пройдет в Киеве 9-13 мая. Международный выставочный центр был выбран площадкой для проведения предстоящего песенного конкурса.

По материалам: "Дело"
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Теги: евровидение , кгга , дороги

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Какие дороги отремонтируют в Киеве к Евровидению-2017 | Киев | Дело
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