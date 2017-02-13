Какие министерства рискуют не получить бюджетных денег на выполнение программ в 2017-м

13 февраля 2017, 18:41
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Госорганы еще даже не подали в Минфин 34% паспортов бюджетных программ

Какие министерства рискуют не получить бюджетных денег на выполнение программ в 2017-м | Экономика | Дело Увеличить картинку

Министерство финансов заявляет, что министерства и другие госструктуры, которые не подадут паспорта бюджетных программ до 14 февраля, не получат финансирование в текущем году.

В Минфине отметили, что бюджетные паспорта должны предоставить все без исключения органы и ведомства, претендующие на финансирование своих проектов из госбюджета. А согласно закону на утверждение паспортов, отводится 45 дней — до 15 февраля

По состоянию на 10 февраля 2017-го, согласно опубликованной информации, Минфин утвердил только 13,5% всех паспортов бюджетных программ, по которым они должны быть составлены. А 159 паспортов программ, или 34% от общего количества, госорганы и вовсе не подали в Минфин.

В частности, Министерство культуры не подало на утверждение 19 паспортов из необходимых 26, Минсоцполитики — 17 из 29, Минюст не подал ни одного паспорта из 16 своих программ, Минэкономики — 15 из 19, Минагрополитики — 14 из 29, Министерство энергетики — 13 из 20, Минздрав — 12 из 24, Министерство образования — 10 из 27, Минэкологии — 7 из 26.

В прошлому году через бюджетные программы финансировались, например, выплаты женщинам, которым присвоено звание "мать-героиня", инвалидам и неработающим малообеспеченным украинцам, которые пострадали от торговли людьми (на 54 млн грн), протезно-ортопедическая и медико-реабилитационная помощь инвалидам (на 14 млн грн), выплаты пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы (1,9 млрд грн), а также защита прав и интересов Украины во время урегулирования споров (на 234 млн грн) и прочее.

В Минфине подытоживают: если возникнут проблемы с финансированием, виноватым будет соответствующий распорядитель средств, который не подал вовремя бюджетный паспорт в надлежащем виде.

По материалам: "Дело"
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Теги: госбюджет-2017 , госбюджет , бюджет , министерство финансов , министерство экономики , госфинансы

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Какие министерства рискуют не получить бюджетных денег на выполнение программ в 2017-м | Экономика | Дело
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