Какие министерства рискуют не получить бюджетных денег на выполнение программ в 2017-м

Министерство финансов заявляет, что министерства и другие госструктуры, которые не подадут паспорта бюджетных программ до 14 февраля, не получат финансирование в текущем году.

В Минфине отметили, что бюджетные паспорта должны предоставить все без исключения органы и ведомства, претендующие на финансирование своих проектов из госбюджета. А согласно закону на утверждение паспортов, отводится 45 дней — до 15 февраля

По состоянию на 10 февраля 2017-го, согласно опубликованной информации, Минфин утвердил только 13,5% всех паспортов бюджетных программ, по которым они должны быть составлены. А 159 паспортов программ, или 34% от общего количества, госорганы и вовсе не подали в Минфин.

В частности, Министерство культуры не подало на утверждение 19 паспортов из необходимых 26, Минсоцполитики — 17 из 29, Минюст не подал ни одного паспорта из 16 своих программ, Минэкономики — 15 из 19, Минагрополитики — 14 из 29, Министерство энергетики — 13 из 20, Минздрав — 12 из 24, Министерство образования — 10 из 27, Минэкологии — 7 из 26.

В прошлому году через бюджетные программы финансировались, например, выплаты женщинам, которым присвоено звание "мать-героиня", инвалидам и неработающим малообеспеченным украинцам, которые пострадали от торговли людьми (на 54 млн грн), протезно-ортопедическая и медико-реабилитационная помощь инвалидам (на 14 млн грн), выплаты пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы (1,9 млрд грн), а также защита прав и интересов Украины во время урегулирования споров (на 234 млн грн) и прочее.

В Минфине подытоживают: если возникнут проблемы с финансированием, виноватым будет соответствующий распорядитель средств, который не подал вовремя бюджетный паспорт в надлежащем виде.